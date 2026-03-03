Kioxia on aloittanut UFS 5.0 -yhteensopivien sulautettujen flash-muistien arviointinäytteiden toimitukset. Taustalla on yksi selkeä ajuri: päätelaitteissa ajettavat suuret kielimallit ja muu generatiivinen tekoäly nostavat tallennuksen suorituskykyvaatimukset täysin uudelle tasolle.
UFS 5.0 -standardi on parhaillaan standardointivaiheessa JEDECissa. Se hyödyntää MIPI M-PHY 6.0 -fyysistä kerrosta ja UniPro 3.0 -protokollaa. Uusi HS-GEAR6 -tila nostaa rajapinnan teoreettisen nopeuden 46,6 gigabittiin sekunnissa siirtolinjaa kohti. Kahdella linjalla kokonaiskapasiteetti yltää noin 10,8 gigatavuun sekunnissa.
Lukema on merkittävä. Se alkaa olla samalla suuruusluokalla kuin mobiililaitteiden LPDDR5X-työmuistin käytännön kaistat. Vaikka NAND-flashin latenssi on edelleen selvästi DRAMia suurempi, raakadataa voidaan siirtää huomattavasti aiempaa nopeammin. Tallennus ei enää muodostu yhtä helposti pullonkaulaksi, kun NPU ja CPU käsittelevät useiden gigatavujen kokoisia malleja.
Käytännössä tämä muuttaa muistihierarkian rooleja. Suuret mallipainot voidaan pitää osittain flashissa ja striimata nopeasti laskentayksiköille. Myös swap-tilanteiden suorituskykyrangaistus pienenee. Kun data liikkuu nopeammin, prosessori pääsee nopeammin takaisin matalan kulutuksen tilaan, mikä on kriittistä akkukäyttöisissä laitteissa.
Kioxian näytteissä on yhtiön oma uusi UFS 5.0 -ohjain ja 8. sukupolven BiCS FLASH -muisti. Kapasiteetit ovat 512 gigatavua ja 1 teratavu. Piiripaketin koko on 7,5 x 13 millimetriä, mikä helpottaa tilankäyttöä ohuissa lippulaivapuhelimissa.
UFS 5.0 ei ole vielä lopullisesti ratifioitu standardi, mutta arviointinäytteiden toimitus kertoo, että ekosysteemi on siirtymässä validointivaiheeseen. Ensimmäiset kaupalliset toteutukset nähdään todennäköisesti seuraavan sukupolven huippuluokan älypuhelimissa, joissa tekoäly ajetaan suoraan laitteessa.