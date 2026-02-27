Muuttaako AMD-sopimus Metan AI-yhtiöksi?

Meta ilmoitti tällä viikolla jopa 6 gigawatin GPU-kapasiteettiin tähtäävästä, monivuotisesta sopimuksesta AMD:n kanssa. Kyse ei ole yksittäisestä laite-erästä, vaan usean sukupolven mittaisesta infrastruktuurikumppanuudesta, jossa sovitetaan yhteen GPU-, CPU- ja järjestelmätason roadmapit.

Luku pysäyttää. Kuusi gigawattia on voimalaitosluokan teho. Kun tällainen kapasiteetti varataan tekoälylaskentaan, AI ei ole enää ominaisuus tuoteportfoliossa. Se on perusinfrastruktuuri.

Ensimmäinen gigawatin toimitus alkaa vuoden 2026 toisella puoliskolla. Se perustuu mukautettuun Instinct MI450 -arkkitehtuuriin ja kuudennen sukupolven EPYC-prosessoreihin. Ratkaisu rakennetaan Helios-räkkitason arkkitehtuurin varaan, jota AMD ja Meta ovat kehittäneet yhdessä Open Compute Project -yhteistyössä. Tämä kertoo syvästä teknisestä integraatiosta, ei pelkästä komponenttiostosta.

Meta on aiemmin tehnyt vastaavan mittaluokan sitoumuksia myös Nvidia:n kanssa ja rakentanut AI-klustereitaan pitkälti sen GPU-arkkitehtuurien varaan. AMD-sopimus ei siis tarkoita äkkikäännöstä, vaan diversifiointia. Meta rakentaa nyt rinnakkaisia toimitusketjuja ja tasapainottaa riippuvuuttaan yhdestä toimittajasta.

Meta ei rakenna kapasiteettia vain mallien koulutukseen. Training on näkyvä osa AI-strategiaa, mutta yhtiön mittakaavassa inferenssi on jatkuva ja energiasyöppö kuorma. Jos tekoäly ajetaan Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin perustoimintoihin, jokainen käyttäjän vuorovaikutus kulkee mallien läpi. Silloin laskentainfra määrittelee koko liiketoiminnan kustannusrakenteen.

Zuckerberg puhuu personal superintelligencestä. Retoriikka viittaa siihen, että tekoälystä halutaan käyttäjäkohtainen kerros kaikkien palveluiden päälle. Tämä on enemmän kuin paremmat suositusalgoritmit. Se on identiteettimuutos.

Kysymys ei siis ole vain siitä, ostaako Meta lisää GPU:ita. Kysymys on siitä, muuttuuko yhtiön ydin. Kun pääomainvestoinnit, energiabudjetti ja tuotekehitys keskitetään tekoälyinfrastruktuuriin, sosiaalinen media voi muuttua käyttöliittymäksi AI-järjestelmän päällä.

AMD-sopimus ei vielä tee Metasta puhdasta AI-yhtiötä. Mutta yhdessä aiempien Nvidia-sitoumusten kanssa se kertoo, että AI on nousemassa yhtiön strategian keskiöön pysyvästi.