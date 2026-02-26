Rohde & Schwarz ja LITEON esittelevät Barcelonassa Mobile World COngressissa tuotantotestausratkaisun, jolla 5G-femtosoluja voidaan testata aiempaa selvästi nopeammin. Yhdellä testerillä voidaan karakterisoida neljä laitetta rinnakkain, mikä kasvattaa valmistuksen läpimenoa 50 prosenttia.
Kyse ei ole uudesta radiotekniikasta vaan tuotantolinjan optimoinnista. Rohde & Schwarzin PVT360A on ei-signaloiva testeri 5G NR FR1- ja LTE small cell -laitteille. Se yhdistää vektorisignaaligeneraattorin ja -analysaattorin yhteen laitteeseen ja on suunniteltu erityisesti massatuotantovaiheisiin.
LITEON on integroinut PVT360A-alustan FlexFi 5G -femtosolujensa valmistuslinjoille. Smart Channel -toiminnon ansiosta testerin 2x8-porttiarkkitehtuuri mahdollistaa resurssien dynaamisen jaon usean DUT-yksikön kesken. Käytännössä yksi testeri pystyy ajamaan neljän tukiaseman RF-mittaukset rinnakkain ja suorittamaan kalibroinnin sekä verifioinnin automaattisesti.
Tuotannossa tämä tarkoittaa lyhyempää testiaikaa per yksikkö, pienempää testiasemien määrää ja alempaa kustannusta laitetta kohden. Kun small cell -ratkaisuja käytetään yritysverkoissa, 5G-privaattiverkoissa ja sisäpeiton parantamisessa, testauskapasiteetti voi muodostua pullonkaulaksi volyymien kasvaessa. Rinnakkaistestaus poistaa tätä rajoitetta.
MWC 2026 -messuilla Barcelonassa esiteltävässä demossa yksi PVT360A testaa neljää 5G-femtosolua samanaikaisesti. Ratkaisu tukee muun muassa monikomponenttikantoaaltojen mittauksia ja MIMO-testausta optioiduilla kaksoisgeneraattori- ja analysaattorikokoonpanoilla.