Omdian tuoreen Smartphone Market Pulse -raportin mukaan Apple nousi Euroopan suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Apple toimitti loka–joulukuussa 13,4 miljoonaa iPhonea, mikä vastasi 34 prosentin markkinaosuutta.
Samsung jäi toiseksi 12,4 miljoonalla laitteella ja 31 prosentin osuudella. Vuotta aiemmin Apple oli neljänneksellä 33 prosentin osuudessa, joten yhtiö vahvisti asemaansa hieman.
Koko vuoden tasolla Samsung kuitenkin säilytti kärkipaikan. Yhtiö toimitti Eurooppaan 46,6 miljoonaa älypuhelinta ja saavutti 35 prosentin markkinaosuuden. Apple kasvoi kuusi prosenttia 36,9 miljoonaan laitteeseen ja 27 prosentin osuuteen, mikä on yhtiölle ennätystaso Euroopassa.
Kolmantena markkinalla oli Xiaomi 21,8 miljoonalla toimituksella ja 16 prosentin osuudella. Motorola oli neljäs 7,7 miljoonalla laitteella ja kuuden prosentin osuudella. HONOR nousi ensimmäistä kertaa Euroopan viiden suurimman joukkoon 3,8 miljoonalla toimituksella ja kolmen prosentin osuudella.
Euroopan älypuhelintoimitukset laskivat vuonna 2025 prosentin 134,2 miljoonaan laitteeseen. Markkinaa painoivat vaisu kysyntä sekä uudet ekosuunnittelu- ja USB-C -vaatimukset. Omdian mukaan kilpailu jakelukanavissa on kiristynyt entisestään, mikä suosii suuria toimijoita mutta jättää tilaa myös erottuville niche-brändeille.
Vuoden 2026 näkymiä varjostavat muistipiirien hintapaineet ja mahdolliset toimitushaasteet. Omdian mukaan suurimmat valmistajat ovat kuitenkin todennäköisesti kestävimpiä mahdollisissa hintojen nousuissa tai saatavuusongelmissa.