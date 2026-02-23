Kiinalainen DeepSeek on noussut maailman eniten rajoitetuksi tekoälychatbotiksi. VPN- ja tietoturvayhtiö Surfsharkin analyysin mukaan DeepSeek on kohdannut eniten viranomaisten asettamia kieltoja ja rajoituksia eri maissa.
Surfsharkin selvityksessä tarkasteltiin neljää suurta chatbot-palvelua: OpenAI:n ChatGPT:tä, Google:n Geminiä, xAI:n Grokia sekä DeepSeekiä. Näistä kolme, ChatGPT, Grok ja DeepSeek, ovat kohdanneet ainakin yhden hallituksen määräämän kiellon. Yhteensä palvelukohtaisia kieltoja on annettu 14 kertaa 13 maassa. Chatbotit ovat kokonaan tai osittain estettyinä yli 60 alueella, mikä koskee lähes 40 prosenttia maailman väestöstä.
DeepSeek on raportin mukaan joutunut rajoitusten kohteeksi vähintään yhdeksässä maassa. Useimmissa tapauksissa rajoitukset koskevat julkishallinnon laitteita, mutta Italia ja Etelä-Korea ovat asettaneet valtakunnallisen kiellon. Surfshark viittaa myös tutkimukseen, jonka mukaan DeepSeek kerää 11 erilaista datatyyppiä, mukaan lukien käyttäjän syötteet ja keskusteluhistorian, ja säilyttää tietoja Kiinassa sijaitsevilla palvelimilla.
ChatGPT:stä tuli ensimmäinen länsimaisen hallituksen tilapäisesti estämä tekoälypalvelu, kun Italia kielsi sen vuonna 2023 tietosuojasyistä. Grokia on puolestaan rajoitettu useissa Aasian maissa deepfake-sisältöön liittyvien huolten vuoksi. Gemini ei ole kohdannut varsinaisia palvelukohtaisia kieltoja, mutta sen käyttöönotto EU-alueella viivästyi tietosuojakysymysten takia.
Surfshark on VPN-palveluntarjoaja, joka seuraa internetin sensuuria ja verkkokatkoksia. Yhtiön näkökulma korostaa dataturvaa ja verkon vapautta. Raportti osoittaa, että tekoälypalveluista on nopeasti tullut osa digitaalista infrastruktuuria, jonka saatavuutta ja sääntelyä tarkastellaan yhä useammin myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.