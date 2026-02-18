Helsinkiläinen Willo Technologies Oy on kerännyt 2,9 miljoonaa euroa pre-seed-rahoitusta kehittääkseen langatonta tehonsiirtoteknologiaansa. Yhtiön mukaan ratkaisu mahdollistaa laitteiden lataamisen ilman fyysisiä liittimiä tai tarkkaa kohdistusta, myös laitteen liikkuessa tai pyöriessä.
Rahoituskierrosta johti byFounders. Mukana olivat myös Interface Capital, Unruly Capital ja Wave Ventures sekä useat enkelisijoittajat, kuten entinen Product Huntin teknologiajohtaja Andreas Klinger, Pleon perustajiin kuuluva Niccolò Perra, Woltin tuotejohtaja Vincent Ho-Tin-Hoe, Varjon toimitusjohtaja Urho Konttori ja The Eye Triben perustaja Sune Alstrup.
Yhtiö esitteli teknologiansa ensimmäistä kertaa julkisesti CES 2026 -messuilla Las Vegasissa. Willon järjestelmä palkittiin CNET Groupin Best of CES 2026 -tunnustuksella. Demon tarkoituksena oli näyttää, että vastaanotin voi saada virtaa ilmassa ilman latausalustaa tai suuntausta.
Willo Technologies Oy:n ovat perustaneet robottiautojen ohjelmistoja kehittäneen Sensible 4:n toimitusjohtajana työskennellyt Harri Santamala, Aalto-yliopistossa langatonta tehonsiirtoa tutkinut Nam Ha-Van ja Slushissa aiemmion toiminut Marko Voutilainen. Yhtiö yhdistää yli vuosikymmenen langattoman tehonsiirron tutkimusta sekä laite- ja tuotekehityskokemusta muun muassa Microsoftilta, Nokialta ja Ouralta. Yritys toimii Suomen lisäksi Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa.
Toimitusjohtaja Harri Santamalan mukaan langaton tehonsiirto on yksi autonomisten järjestelmien viimeisistä ratkaisemattomista infrastruktuurikerroksista. Ilman kaapeleista ja manuaalisesta lataamisesta irtautumista robotit ja muut laitteet pysyvät operatiivisesti rajoittuneina. Rahoituksen avulla yhtiö siirtyy demon jälkeen varsinaiseen tuotekehitysvaiheeseen.
Seuraavaksi Willon tavoitteena on rakentaa tekninen perusta ja varhainen referenssijärjestelmä, jonka avulla kumppanit voivat arvioida ja integroida ratkaisua esimerkiksi robotiikassa, teollisuusautomaatiossa ja spatiaalisen laskennan sovelluksissa.
Yhtiö ei toistaiseksi ole kertonut teknologian tarkemmista teknisistä yksityiskohdista tai tehonsiirtotasoista. Lisätietoja luvataan myöhemmin tänä vuonna.
Kuva: Willo