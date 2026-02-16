Elektroniikan testaus- ja mittausmarkkina ei enää seuraa yhtä suhdannekäyrää. Vuosi 2025 osoitti, että segmentit erkanevat toisistaan: osa investoi aggressiivisesti, osa painaa jarrua. Brittiläinen Pickering Interfaces kuvasi alkuvuotta globaalin epävarmuuden sävyttämäksi. Erityisesti Pohjois-Amerikan tuontitullit ja valmistavan teollisuuden investointijarru näkyivät kysynnässä. Vuoden jälkipuolisko toi kuitenkin selvän elpymisen tietyissä segmenteissä.
Autoteollisuus on perinteisesti ollut T&M-sektorin kivijalka. Nyt kuva on kaksijakoinen. Euroopan sähköautomarkkinan hidastuminen heijastuu suoraan testausinvestointeihin. Samalla autotekniikka muuttuu. Uudet ajoneuvoarkkitehtuurit siirtyvät keskitettyihin laskentayksiköihin ja nopeisiin Ethernet-verkkoihin. 10GBASE-T1 nousee keskeiseksi standardiksi, mikä kasvattaa tarvetta kehittyneelle vikainjektiolle ja signaalin eheystestaukselle.
Pickeringin MEMS-pohjainen 10G T1 FIU -kytkin on esimerkki tästä kehityksestä. Testaus siirtyy yhä enemmän suurtaajuisiin, verkottuneisiin ajoneuvojärjestelmiin. Perinteinen CAN- ja LIN-maailma ei enää riitä.
Samaan aikaan ilmailu- ja puolustusteollisuus investoivat voimakkaasti. Geopoliittinen jännite näkyy suoraan testauslaitteistojen kysynnässä. Tämä on rakenteellinen muutos. Puolustus- ja avaruusprojektit ovat pitkäkestoisia ja budjeteiltaan vakaita. Ne tasapainottavat kuluttajavetoisen elektroniikan syklejä.
Ehkä kiinnostavin signaali tulee kvanttilaboratorioista. Suuret ristikytkentämatriisit ja erittäin monimutkainen signaalireititys vaativat uudenlaista infrastruktuuria. Pickeringin historian suurin BRIC-topologia suunniteltiin nimenomaan kvanttitutkimukseen.
Kvanttitietokone ei ole vain kryostaatissa oleva siru. Sen ympärille rakentuu massiivinen ohjaus-, mittaus- ja reitityskerros. Tämä voi muodostua omaksi T&M-alamarkkinakseen seuraavan vuosikymmenen aikana.
PXI-, PXIe- ja LXI-arkkitehtuurit hallitsevat kehitystä. Syynä on joustavuus. Asiakkaat eivät halua sitoutua monoliittisiin ATE-ratkaisuihin, vaan rakentavat sovelluskohtaisia kokoonpanoja. Samalla ohjelmiston merkitys kasvaa. Testaus ei ole enää pelkkää signaalin kytkemistä, vaan datan analysointia, automaatiota ja yhä useammin myös tekoälyn hyödyntämistä vikojen tunnistamisessa.