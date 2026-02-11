Insinööri- ja teknologiayhtiö Etteplan käynnistää muutosneuvottelut Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueellaan Suomessa. Neuvottelujen piirissä on 336 työntekijää, ja suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään 40 työsuhteen päättymiseen. Se tarkoittaa noin joka kymmenettä työntekijää.
Yhtiö perustelee neuvotteluja heikolla markkinatilanteella sekä ”tekoälyn tuomilla alan rakenteellisilla muutoksilla”. Muotoilu on poikkeuksellisen suora. Tekoäly mainitaan nimenomaisesti syyksi, joka on vähentänyt palvelualueen kysyntää, heikentänyt kannattavuutta ja horjuttanut toiminnan kestävyyttä.
Palvelualueen johtaja Harri Saikkosen mukaan osaamispohjan sopeuttaminen tekoälyn tuomiin muutoksiin ja strategian vauhdittaminen ovat välttämättömiä. Yhtiö kertoo tavoittelevansa entistä vahvempaa asemaa teollisuuden tekoälyn ja digitalisaation osaajana.
Neuvottelut käynnistyvät 10. helmikuuta ja niiden arvioidaan päättyvän maaliskuun loppuun mennessä. Irtisanomisten lisäksi yhtiö arvioi, että enintään 30 työntekijää voidaan lomauttaa tai osa-aikaistaa toistaiseksi.
Käytännössä viesti on selvä. Perinteisen ohjelmistokehityksen kysyntä ei kasva entiseen tapaan. Generatiivinen tekoäly, koodiavustimet ja agenttipohjaiset työkalut muuttavat työn sisältöä. Tarve siirtyy perustason koodauksesta arkkitehtuuriin, datan hallintaan ja tekoälyratkaisujen integrointiin.
Etteplan ei sano, että tekoäly yksin korvaa 40 kehittäjää. Mutta yhtiö myöntää suoraan, että tekoäly on yksi keskeisistä syistä henkilöstön vähentämiseen. Se on suomalaisessa insinööri- ja ohjelmistotalokentässä harvinaisen avoin linjaus.