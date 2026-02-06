DigiKey kasvatti tuotevalikoimaansa voimakkaasti vuonna 2025. Jakelijan varastoon lisättiin yli 108 000 uutta varastoitavaa komponenttia, jotka ovat saatavilla saman päivän toimituksella. Kaikkiaan DigiKey lisäsi järjestelmiinsä yli 1,6 miljoonaa uutta tuotetta vuoden aikana. Samalla jakelijan toimittajaverkosto kasvoi 364 uudella valmistajalla. Mukana ovat yhtiön perusliiketoiminta, Marketplace sekä Fulfilled by DigiKey -ohjelma.
Yhtiön mukaan laaja ja syvä varastovalikoima on keskeinen kilpailuetu. Varastossa olevat komponentit mahdollistavat nopeat prototyypit ja pienet tilausmäärät ilman pitkiä toimitusaikoja tai tehdaserien minimivaatimuksia.
Vuoden viimeinen neljännes oli erityisen vilkas. Pelkästään Q4:llä DigiKey lisäsi 25 653 uutta varastoitavaa tuotetta ja 89 uutta toimittajaa.
Uusien toimittajien joukossa oli muun muassa Synaptics, ABB Installation Products ja Silanna Semiconductor. Ne tuovat valikoimaan AI-ratkaisuja, sähkö- ja kaappiratkaisuja sekä analogisia puolijohteita.
Varaston kasvu näkyi myös uusissa tuotelanseerauksissa. DigiKey listasi muun muassa uusia edge-tietokoneita, mikro-ohjain- ja FPGA-piirejä, suurivirtaisia liittimiä, autokäyttöön sertifioituja ohjainpiirejä sekä RF-kaapeliratkaisuja.
DigiKeyn mukaan panostukset tuotevalikoimaan, verkkopalveluun, vientisääntelyyn ja hintakilpailukykyyn ovat lisänneet asiakasmääriä ja verkkosivujen liikennettä nopeasti myös haastavassa markkinatilanteessa.