Autoteollisuudessa tapahtuu hiljainen mutta perustavanlaatuinen muutos. Ethernet etenee nyt myös auton alimmalle verkottamisen tasolle. Tavoitteena on korvata perinteiset, hitaat kenttäväylät kuten CAN ja LIN. Tuore esimerkki kehityksestä on Microchip Technologyn ja Hyundain yhteistyö. Yhtiöt tutkivat 10BASE-T1S Single Pair Ethernetin käyttöä tulevissa ajoneuvoalustoissa.
10BASE-T1S on 10 megabitin Ethernet-tekniikka. Se kulkee yhden parikierrejohdon yli ja tukee useita laitteita samassa väylässä. Tekniikka on suunniteltu nimenomaan auton reunalle eli antureille ja toimilaitteille. Näihin liitäntöihin käytetään nykyisin CAN-, LIN- ja osin CAN-FD-väyliä. Ne ovat luotettavia, mutta rajallisia. Nopeus on alhainen ja integrointi IP-pohjaisiin järjestelmiin on työlästä.
Ethernet tuo mukanaan useita etuja. Johdotus yksinkertaistuu, kun yksi parikierre riittää. Ajoneuvon paino ja kustannukset pienenevät. Kaikki verkot perustuvat samaan IP-maailmaan. Diagnostiikka ja ohjelmistokehitys helpottuvat.
Samalla auton arkkitehtuuri muuttuu kohti niin sanottua zone- eli vyöhykemallia. Reunan laitteet liitetään paikallisiin vyöhykkeisiin. Vyöhykkeet kytkeytyvät nopeampaan Ethernet-runkoon.
On myös tärkeää huomata, mihin 10BASE-T1S ei ole tarkoitettu. Se ei sovellu kameroille, tutkiin tai muille ADAS-antureille. Videodata vaatii satojen megabittien kaistan ja determismiä, jota 10BASE-T1S ei tuo. Näissä käytetään jatkossakin nopeampia tekniikoita. Esimerkiksi 100BASE-T1-, 1000BASE-T1- ja monen gigabitin Automotive Ethernet -ratkaisuja.