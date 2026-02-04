Texas Instruments ostaa Silicon Labsin noin 7,5 miljardin dollarin käteiskaupalla. Kauppahinta on 231 dollaria Silicon Labsin osakkeelta. Kauppa edellyttää viranomaisten ja Silicon Labsin osakkeenomistajien hyväksyntää. Järjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2027 alkupuoliskolla.
Yrityskaupan myötä TI vahvistaa asemaansa sulautettujen langattomien yhteysratkaisujen markkinassa. Silicon Labs tuo TI:n valikoimaan noin 1200 tuotetta, jotka tukevat useita langattomia standardeja ja protokollia. Kohteena ovat erityisesti IoT-, teollisuus- ja älylaitemarkkinat, joissa yhteyksien määrä kasvaa nopeasti.
Silicon Labs on niin sanottu fabless-yhtiö. Se ei omista omia puolijohdetehtaita, vaan teettää piirinsä ulkoisilla valimoilla. Texas Instruments on puolestaan vahvasti IDM-toimija, jolla on omat 300 millimetrin kiekkoihin perustuvat tehtaat sekä oma kokoonpano- ja testauskapasiteetti. TI aikoo siirtää Silicon Labsin tuotantoa vaiheittain omiin tehtaisiinsa, mikä parantaa toimitusvarmuutta ja laskee kustannuksia. Yhtiön mukaan sen 28 nanometrin prosessit sopivat hyvin langattomien piirien valmistukseen.
Yrityskaupan arvioidaan tuovan noin 450 miljoonan dollarin vuotuiset valmistus- ja operatiiviset synergiat kolmen vuoden kuluessa kaupan toteutumisesta. TI odottaa järjestelyn parantavan tulosta jo ensimmäisenä täytenä tilikautena kaupan jälkeen.
Silicon Labsilla on merkittävää toimintaa myös Suomessa. Yhtiön suomalaiset kehitystiimit ovat keskeisessä roolissa Bluetooth-teknologian kehityksessä, erityisesti Bluetooth Low Energy -ratkaisuissa, protokollapinoissa ja RF-osaamisessa. Suomen yksiköiden tausta ulottuu Nokian ja CSR:n Bluetooth-kehitykseen, joka on vuosien saatossa siirtynyt Silicon Labsille yritysjärjestelyjen kautta.
Kauppa tuo Texas Instrumentsille paitsi laajan langattoman tuoteportfolion myös syvää Bluetooth-osaamista ja eurooppalaista tuotekehitystä. Yhtiöiden mukaan yhdistelmä vahvistaa innovaatiokykyä ja avaa uusia ristiinmyyntimahdollisuuksia laajalle asiakaskunnalle.