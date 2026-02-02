Uusi autosofta syntyy yhä useammin Rustilla

Auton ohjelmisto ei vaihdu yhdessä yössä. Mutta kun uusia toimintoja tehdään, yhä useammin kieli ei ole C tai C++. Se on Rust. Tätä kehitystä vauhdittaa nyt konkreettinen työkalu. HighTec EDV-Systeme julkaisi uuden Rust- ja C/C++-pohjaisen Arm-kehitysalustan, joka on sertifioitu autoteollisuuden tiukimpien turvallisuus- ja kyberturvastandardien mukaan.

HighTecin työkalu tukee hybridikehitystä, jossa Rust ja perinteinen C/C++ elävät rinnakkain samassa projektissa. Ajurit, RTOS, MCAL ja AUTOSAR Classic perustuvat edelleen C- ja C++-koodiin. Niitä ei kirjoiteta uudelleen. Se olisi liian kallista ja riskialtista.

Sen sijaan muutos tapahtuu ylemmissä kerroksissa. Uusi sovelluslogiikka, diagnostiikka, OTA-päivitykset, tietoliikenne ja gatewayt ovat alueita, joissa Rust yleistyy. Näissä kerroksissa muistivirheet ja tietoturva-aukot ovat suurin riski.

HighTecin julkaisema kehitysalusta perustuu LLVM 17 -kääntäjätekniikkaan ja on kvalifioitu ISO 26262 -standardin korkeimpaan ASIL D -tasoon sekä ISO 21434 -kyberturvavaatimuksiin. Tämä on ratkaisevaa, sillä ilman sertifioituja työkaluja Rustilla ei ole asiaa tuotantoautoon.

Keskeistä on, että olemassa olevaa koodia ei tarvitse muuttaa. MCAL- ja AUTOSAR-pohjaiset C/C++-komponentit voidaan säilyttää ennallaan, ja Rustia voidaan käyttää sovellustasolla siellä, missä sen muistiturvallisuudesta saadaan eniten hyötyä.

Autoteollisuudessa on opittu, että suurin osa kriittisistä ohjelmistovirheistä ei liity algoritmeihin vaan muistinhallintaan. Rust poistaa kokonaisia virheluokkia jo käännösaikana. Buffer overflow’t, use-after-free -virheet ja datakilpailut jäävät syntymättä. Vähemmän virheitä tarkoittaa lyhyempiä testausjaksoja ja nopeampaa sertifiointia.