Apple on lisännyt iPhoneen ominaisuuden, joka tuo mieleen Harry Potterin näkymättömyysviitan. Uusi Limit Precise Location -asetus estää mobiilioperaattoria näkemästä puhelimen tarkkaa sijaintia.
Käytännössä operaattori ei enää näe metritason paikannusta. Sijainti tarkentuu vain kaupunginosan tai naapuruston tasolle. Tämä tekee sijaintiin perustuvasta mainonnasta huomattavasti vaikeampaa.
Kyse ei ole GPS:n heikentämisestä. Asetus koskee vain sitä tietoa, jonka soluverkko saa päätelaitteesta. Sovellusten käyttämä paikannus ei muutu. Find My toimii normaalisti. Hätäpuheluiden paikannus säilyy täsmällisenä.
Ominaisuus ei ole kaikille. Se toimii vain Applen omalla modeemilla varustetuissa laitteissa. Tällaisia ovat iPhone Air, iPhone 16e ja iPad Pro M5 -versio. Lisäksi vaaditaan iOS 26.3 tai uudempi.
Myös operaattorin on tuettava ominaisuutta. Toistaiseksi se toimii Saksassa Telekomin verkossa, Britanniassa EE:n ja BT:n verkoissa sekä Yhdysvalloissa Boost Mobilen liittymissä. Mukana ovat myös Thaimaan AIS ja True.
Täyttä näkymättömyyttä iPhone ei silti saa. Operaattorin on aina tiedettävä, millä alueella laite on, jotta verkko toimii. Apple kuitenkin poistaa tarkkuuden, jota ei teknisesti tarvita.
Kyse on pienestä mutta merkittävästä muutoksesta. Ensimmäistä kertaa käyttäjä voi itse päättää, ettei taskussa kulkeva iPhone paljasta sijaintiaan metrin tarkkuudella operaattorille.