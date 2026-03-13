Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard arvioi yhtiön Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvoja SEC:lle toimittamassa Form 20-F 2025 -vuosiraportissa, että mobiiliverkkomarkkina ei ole lähivuosina varsinainen kasvuala. Hänen mukaansa markkinan odotetaan pysyvän lähinnä vakaana samalla kun Nokia keskittyy parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta.
Raportin mukaan Nokian Mobile Networks -liiketoiminta tuotti vuonna 2025 liikevaihtoa 7,8 miljardia euroa, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 8,2 miljardia euroa ja vuonna 2023 vielä yli 10 miljardia euroa. Samalla yksikön liikevoittomarginaali laski 2,8 prosenttiin, kun vuotta aiemmin se oli 5,5 prosenttia.
Hotardin mukaan mobiiliverkkoliiketoiminnan rooli Nokian strategiassa on nyt ennen kaikkea tuottaa vakaata kassavirtaa samalla kun yhtiö panostaa tulevaisuuden teknologioihin. Yhtiö aikoo jatkaa investointeja esimerkiksi AI-pohjaisiin radioverkkoihin ja 6G-teknologiaan, mutta markkinan odotetaan lähivuosina pysyvän melko tasaisena.
Samaan aikaan Nokia hakee kasvua muilta alueilta. Raportissa korostetaan erityisesti datakeskusten optisia verkkoja, IP-reititystä sekä tekoälyinfrastruktuurin rakentamista. Näiden alueiden kysyntä kasvaa nopeasti tekoälysovellusten ja hyperscale-datakeskusten lisääntyessä.
Strateginen painopiste näkyy myös Nokian organisaatiossa. Yhtiö on uudistanut rakenteensa siten, että se jakautuu vuoden 2026 alusta kahteen pääsegmenttiin: Network Infrastructure ja Mobile Infrastructure. Tarkoituksena on keskittää kasvupanostukset erityisesti datakeskus- ja pilviverkkoihin samalla kun mobiiliverkkojen liiketoimintaa tehostetaan.