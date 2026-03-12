Nordic Semiconductor vahvistaa panostustaan verkon reunalla toimivaan tekoälyyn. Yhtiö esitteli Nürnbergissä järjestettävillä Embedded World -messuilla uuden nRF54LM20B-järjestelmäpiirin, joka tuo erillisen tekoälykiihdyttimen erittäin vähävirtaisten IoT-laitteiden luokkaan.
Uuden piirin keskeinen uutuus on integroitu NPU-kiihdytin (Neural Processing Unit), joka on suunniteltu ajamaan pieniä koneoppimismalleja suoraan laitteessa. Nordic korostaa, että tekoälymallien paikallinen suoritus mahdollistaa esimerkiksi sensoridatan analysoinnin, äänen tunnistamisen ja poikkeamien havaitsemisen ilman pilvipalveluita.
Valmistajan mukaan NPU pystyy kiihdyttämään TensorFlow Lite -luokan malleja jopa 15-kertaisella nopeudella verrattuna Arm-Cortex-suorittimella tehtävään laskentaan. Samalla energiankulutus pienenee merkittävästi. Nordic väittää ratkaisun tarjoavan jopa seitsemän kertaa paremman suorituskyvyn ja kahdeksan kertaa paremman energiatehokkuuden kuin lähimmät kilpailevat edge-tekoälyratkaisut.
Yhtiön mukaan tämä tekee mahdolliseksi ajaa reaaliaikaisia tekoälymalleja laitteissa, jotka toimivat pienellä akulla. Tällaisia ovat esimerkiksi puettavat laitteet, älykodin sensorit, paikantimet sekä teolliset mittaus- ja valvontalaitteet.
Nordic pyrkii samalla madaltamaan kynnystä tekoälyn lisäämiseen sulautettuihin laitteisiin. Yhtiö on laajentanut kehittäjille tarkoitettua työkaluketjuaan uudella Nordic Edge AI Lab -palvelulla, jossa malleja voidaan luoda ja optimoida suoraan nRF54-sarjan piireille. Työkalun avulla voidaan esimerkiksi rakentaa luokittelu- tai regressiomalleja omista dataseteistä ja optimoida ne joko NPU-kiihdyttimelle tai suorittimelle.
Nordic tuo myös kehittäjille erikoisen mutta käytännöllisen ominaisuuden: herätesanan tunnistusmalli voidaan luoda yhdestä tekstisyötteestä ilman laajoja audiotietokantoja. Tämä helpottaa esimerkiksi ääniaktivointia käyttävien kuulokkeiden, kaukosäätimien ja muiden pienten laitteiden kehittämistä.
NRF54LM20-kehitysalusta on jo saatavilla jakelijoilta. NRF54LM20B-piirin volyymituotannon on tarkoitus alkaa vuoden toisen neljänneksen aikana.