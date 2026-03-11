CN Rood panostaa yhä vahvemmin kokonaisiin RF-testausjärjestelmiin uuden yhteistyön myötä Keysight Technologies kanssa. Yhtiöt ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka myötä CN Roodista tulee Keysightin valtuutettu premium-jakelija Benelux-maissa sekä Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Yhteistyön keskeinen tavoite ei ole pelkkä instrumenttien myynti, vaan kokonaisratkaisujen rakentaminen erityisesti RF- ja mikroaaltotestaukseen. CN Rood yhdistää Keysightin mittausinstrumentit muiden teknologiakumppaneidensa ratkaisuihin ja tarjoaa asiakkaille valmiita testauskokonaisuuksia puolijohde-, ilmailu- ja puolustusteollisuuden sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden tarpeisiin.
Keskeisiä kumppaneita tässä kokonaisuudessa ovat esimerkiksi MPI Corporation, Focus Microwaves sekä TMYTEK. Näiden teknologiat mahdollistavat esimerkiksi RF-piirien wafer-tason karakterisoinnin, load-pull-mittaukset sekä mmWave- ja beamforming-järjestelmien testauksen.
Keysightin instrumentit muodostavat tällaisissa kokoonpanoissa mittausjärjestelmän ytimen. Yhtiö tunnetaan erityisesti korkeataajuisista RF- ja mikroaaltomittauksista, joita tarvitaan esimerkiksi 5G- ja 6G-järjestelmien, tutkien sekä satelliittiviestinnän kehityksessä.
CN Roodin mukaan strateginen kumppanuus vahvistaa sen asemaa erityisesti RF-puolijohteiden ja mikroaaltoteknologian testausratkaisuissa. Samalla yhtiö pyrkii siirtymään yksittäisten instrumenttien jakelusta kohti kokonaisia, avaimet käteen -periaatteella toimitettavia testausjärjestelmiä.
Asiakkaille tämä tarkoittaa mahdollisuutta hankkia koko RF-testausympäristö yhdeltä toimittajalta. CN Rood tarjoaa järjestelmiin myös paikallista tukea, joka kattaa suunnittelun, käyttöönoton ja ylläpidon Benelux-alueella sekä Pohjoismaissa ja Baltiassa.