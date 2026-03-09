Alkuvuoden sää näkyy ikävänä yllätyksenä pörssisähkölaskuissa

Moni pörssisähköasiakas on alkuvuonna huomannut saman ilmiön: tammi–helmikuun sähkölasku on ollut selvästi korkeampi kuin viime vuonna samaan aikaan. Syynä ei ole yksittäinen markkinahäiriö vaan ennen kaikkea sää.

Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla sää vaikuttaa hintaan poikkeuksellisen paljon, koska tuotannosta suuri osa perustuu tuuli- ja vesivoimaan. Kun sää muuttuu epäsuotuisaksi, vaikutus näkyy nopeasti Nord Pool -pörssissä.

Ensimmäinen tekijä on yksinkertainen: kova pakkanen nostaa sähkön kulutusta. Suomessa suuri osa rakennuksista käyttää sähköä suoraan tai epäsuorasti lämmitykseen, ja kulutus kasvaa nopeasti lämpötilan laskiessa. Kun lämpötila painuu reilusti pakkasen puolelle, kulutus voi kasvaa useilla gigawateilla. Tämä kiristää markkinaa juuri silloin, kun sähköä tarvitaan eniten.

Toinen tekijä liittyy samaan sääilmiöön. Talven kovimmat pakkaset syntyvät usein korkeapaineen aikana, jolloin sää on selkeä mutta tuuli heikkoa. Suomessa on jo yli seitsemän gigawatin tuulivoimakapasiteetti. Hyvällä tuulella tuotanto voi nousta useisiin gigawatteihin, mutta tyynellä säällä tuotanto putoaa murto-osaan. Kun suuri määrä tuotantoa katoaa samaan aikaan kulutuksen kasvaessa, sähkön hinta reagoi nopeasti.

Pohjoisissa olosuhteissa tuulivoimaan liittyy vielä yksi erityinen haaste: jäätyminen. Kylmä ja kostea ilma voi muodostaa jäätä turbiinien lapoihin. Jo ohut jääkerros heikentää lapojen aerodynamiikkaa ja vähentää tuotantoa, ja pahimmillaan turbiini pysäytetään turvallisuussyistä kokonaan.

Kun osa voimaloista joutuu rajoittamaan tuotantoaan samaan aikaan tyynen sään kanssa, kokonaisvaikutus voi olla merkittävä.

Vaikutus koko Nord Pool -alueella

Suomen sähkömarkkina ei ole erillinen, vaan osa pohjoismaista Nord Pool -pörssiä. Siksi sää vaikuttaa usein samanaikaisesti laajalla alueella.

Kun kylmä korkeapainesää ulottuu Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan, sama ilmiö toistuu kaikkialla: kulutus kasvaa ja tuulivoiman tuotanto heikkenee. Silloin sähköä joudutaan tuottamaan kalliimmilla tuotantomuodoilla tai tuomaan muualta, mikä nostaa markkinahintaa.

Vaikka yksittäinen pakkasjakso voi nostaa sähkön hintaa voimakkaasti, vaikutus on usein väliaikainen. Kun tuuli voimistuu tai lämpötila nousee, markkinoille tulee nopeasti lisää tuotantoa ja hinta laskee. Tämä on yksi syy siihen, miksi pörssisähkön hinnassa nähdään suuria vaihteluita erityisesti talvella. Sää voi muuttaa tarjonnan ja kysynnän tasapainoa hyvin nopeasti.