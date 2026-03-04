Renesas on laajentanut autoteollisuudenRH850-mikro-ohjainperhettään uudella RH850/U2C-piirillä. Uutuus tuo 28 nanometrin valmistusprosessiin perustuvan suorituskyvyn aiempaa edullisempaan hintaluokkaan ja on suunnattu esimerkiksi alusta- ja turvajärjestelmiin, akustonhallintaan sekä auton korielektroniikkaan.
RH850/U2C täydentää Renesasin U2-sukupolvea alemmassa hintaluokassa. Sarjan kalliimmat RH850/U2B- ja U2A-piirit on suunnattu suuremman suorituskyvyn järjestelmiin, kun taas U2C tarjoaa saman arkkitehtuurin pienempiin ECU-ratkaisuihin. Tämä helpottaa myös siirtymistä vanhemmista RH850/P1x- ja F1x-sarjan mikrokontrollereista uusiin autojen sähkö- ja elektroniikka-arkkitehtuureihin.
Uusi ohjain perustuu neljään RH850-prosessoriytimeen, joiden kellotaajuus on enintään 320 megahertsiä. Turvakriittisissä sovelluksissa käytetään kahta lockstep-ydintä, joiden avulla järjestelmä täyttää ISO 26262 -standardin ASIL D-tason vaatimukset. Piirissä on jopa 8 megatavua integroitua flash-muistia.
Keskeinen ominaisuus on laaja rajapintatuki, joka kattaa sekä nykyiset että seuraavan sukupolven ajoneuvoverkot. Piiri tukee muun muassa 10BASE-T1S-autoteollisuuden Ethernetiä, TSN-determinististä Ethernetiä (100 Mbit/s ja 1 Gbit/s), CAN-XL-väylää sekä I3C-liitäntää. Samalla mukana ovat edelleen laajasti käytetyt rajapinnat kuten CAN-FD, LIN, UART, CXPI, I²C, I²S ja PSI5.
Laajan rajapintavalikoiman tarkoitus on helpottaa siirtymää kohti autojen uusia domain- ja zone-arkkitehtuureja. Samassa järjestelmässä voidaan käyttää sekä perinteisiä ECU-verkkoja että uusia Ethernet-pohjaisia ratkaisuja ilman suuria muutoksia ohjainlaitteisiin.
Mikro-ohjain tukee funktionaalisen turvallisuuden lisäksi myös uusia kyberturvavaatimuksia. Se on suunniteltu vastaamaan ISO/SAE 21434 -standardin vaatimuksiin ja sisältää laitteistokiihdyttimiä kryptografisille algoritmeille.
28 nanometrin valmistusprosessi mahdollistaa aiempaa pienemmän tehonkulutuksen sekä aktiivisessa käytössä että valmiustiloissa. Erillinen syvä valmiustila vähentää virrankulutusta esimerkiksi tilanteissa, joissa ohjainlaite toimii vain ajoittain.