Rohde & Schwarz ja Realtek ovat validoineet ensimmäisen testiratkaisun Bluetooth LE High Data Throughput -ominaisuudelle eli HDT:lle. Uusi PHY-laajennus nostaa BLE-yhteyksien maksimidatanopeuden 2 megabitistä sekunnissa 7,5 megabittiin sekunnissa.
Käytännössä vähävirtaisen Bluetoothin huippunopeus kasvaa 3,75-kertaiseksi. Kyse ei ole pelkästä optimoinnista, vaan uudesta fyysisen kerroksen toteutuksesta, jossa yhdistetään uusia modulaatiomenetelmiä ja eri tasoisia eteenpäin suuntautuvia virheenkorjauskoodeja. HDT tukee viittä eri datanopeutta välillä 2–7,5 Mb/s.
Teknologian validointi tehtiin Rohde & Schwarzin CMP180-radiotesterillä yhdessä Realtekin seuraavan sukupolven piireillä RTL8922D ja RTL8773J. Yritykset esittelivät ratkaisua Mobile World Congress -messuilla Barcelonassa. Se on esillä myös Nürnbergin Embedded World -tapahtumassa.
On tärkeää huomata, että 7,5 Mb/s on PHY-tason maksiminopeus. Sovellustason läpimenoon vaikuttavat edelleen BLE-protokollapinon lisäkuorma sekä käytetty virheenkorjaustaso. HDT:n keskeinen etu ei kuitenkaan ole pelkkä huippunopeus, vaan parempi spektritehokkuus, energiatehokkuus ja linkin luotettavuus.
Nopeustason nousu muuttaa BLE:n roolia. Perinteisesti Bluetooth LE on optimoitu pienille datamäärille ja ultra-matalalle tehonkulutukselle. HDT mahdollistaa nyt matalaviiveisen audion, nopeammat OTA-ohjelmistopäivitykset sekä suuremman datatiheyden kuluttaja- ja PC-laitteissa. Samalla raja klassisen Bluetoothin ja LE:n välillä hämärtyy.
CMP180 tukee Bluetooth LE -testauksen lisäksi useita muita radioteknologioita, mukaan lukien Wi-Fi 8 ja 5G NR FR1 -taajuudet aina 8 gigahertsiin asti. Rohde & Schwarzin mukaan laite on valmis myös tulevaa universaalia testiprotokollaa varten.
Bluetooth LE High Data Throughput ei ole vielä laajasti kaupallistettu ominaisuus, mutta ensimmäinen validointiratkaisu kertoo, että ekosysteemi valmistautuu jo seuraavaan suorituskykyluokkaan.