Nordic Semiconductor esittelee Barcelonan MWC-messuilla joukon uusia ratkaisuja, joista strategisesti merkittävin liittyy 5G eRedCapiin. Yhtiö tekee yhteistyötä avainasiakkaiden kanssa seuraavan sukupolven eRedCap-teknologioiden kehittämiseksi. Tavoitteena on laajentaa 5G:n käyttö ultra-matalatehoisiin IoT-laitteisiin.
Uusi eRedCap eli enhanced Reduced Capability on 3GPP Release 18 -määrittelyihin kuuluva kevennetty 5G-laiteprofiili. Se jatkaa Release 17:n RedCap-konseptia, mutta vie virrankulutuksen ja modeemikompleksisuuden optimoinnin vielä pidemmälle.
Käytännössä tämä tarkoittaa selvästi kapeampaa kaistanleveyttä kuin täydessä 5G NR:ssä, yksinkertaistettua RF-arkkitehtuuria sekä pienempää baseband-laskentaa. Tyypillinen eRedCap-toteutus toimii muutaman megahertsin kaistalla FR1-taajuuksilla, kun perinteinen 5G voi hyödyntää jopa 100 megahertsin kaistaa.
Tavoite ei ole gigabittinopeus, vaan kustannus- ja energiatehokas 5G-yhteensopivuus.
Älymittareille ja muille massiivisille IoT-laitteille tämä on merkittävä kehitysaskel. Monet nykyiset mittarit nojaavat LTE-M- tai NB-IoT-tekniikkaan, ja osa edelleen 2G-verkkoihin, joita ajetaan alas. eRedCap tarjoaa polun 5G-verkkoon ilman, että laitteen tehonkulutus tai moduulikustannus nousee kohtuuttomaksi.
Nordicin pitkän aikavälin strategiana on kattaa koko IoT-spektri erittäin matalatehoisista sensoreista aina vaativampiin laitteisiin. eRedCap sijoittuu LTE-M:n ja täysiverisen 5G NR:n väliin. Se mahdollistaa siirtymän 5G-ytimen aikakauteen, mutta säilyttää IoT-laitteille kriittisen pitkän paristokeston ja alhaisen BOM-rakenteen.
Karrikoiden voi sanoa, että eRedCap vie älymittarit 5G-aikaan. Ei siksi, että mittarit tarvitsisivat lisää nopeutta, vaan siksi, että verkkoarkkitehtuuri siirtyy 5G:hen ja myös massamarkkina-IoT:n on pysyttävä mukana seuraavat vuosikymmenet.