Lisää bassoa heti – tai ainakin parannus äänenlaatuun

Samsung hioo täyslangattomia kuulokkeitaan maltillisesti mutta teknisesti kiinnostavasti. Uusi Buds4-sarja ei mullista markkinaa, mutta erityisesti Pro-mallissa äänenlaatuun on tehty konkreettisia laitepuolen muutoksia.

Selkein parannus koskee bassotoistoa. Buds4 Prossa bassoelementin efektiivinen pinta-ala on kasvatettu lähes 20 % edelliseen sukupolveen verrattuna. Tämä on akustisesti merkittävä muutos, jos rakenne on saatu mahtumaan samaan kokoluokkaan ilman resonanssiongelmia. Suurempi värähtelyalue tarkoittaa parempaa matalien taajuuksien dynamiikkaa ja pienempää säröä kovemmilla äänenvoimakkuuksilla.

Diskanttielementin kanssa toteutettu kaksitiearkkitehtuuri tukee 24-bittistä / 96 kHz-toistoa Samsungin SSC UHQ-koodekilla. Käytännössä tämä hyödyttää erityisesti Galaxy-ekosysteemin käyttäjiä, mutta teknisesti kyse on edelleen korkealuokkaisesta Bluetooth-ääniratkaisusta.

Myös aktiivista melunvaimennusta on päivitetty. Adaptiivinen ANC ja EQ analysoivat korvan muotoa ja käyttötilannetta reaaliajassa. Tämä ei ole uusi konsepti, mutta istuvuuden laskennallinen optimointi, jonka Samsung kertoo perustuvan yli sataan miljoonaan korvadatapisteeseen, voi parantaa erityisesti tiiviyttä ja siten ANC:n tehokkuutta.

Puheluäänessä Samsung lupaa kaksinkertaisen kaistanleveyden tavallisiin Bluetooth-puheluihin verrattuna. Jos toteutus vastaa super wideband -tasoa, parannus on käytännössä selvästi kuultava.

Yhteyspuolella mukana on Bluetooth 6.1 ja Auracast-tuki, mikä tarjoaa laajempaa lähetys- ja vastaanottomahdollisuutta tuettuihin ympäristöihin.

Speksit: akunkesto ja hinnat

Galaxy Buds4 Pro

Toistoaika: jopa ~6 h ANC päällä, ~7 h ilman ANC:tä

Kokonaiskäyttöaika latauskotelon kanssa: jopa ~26 h ANC päällä, ~30 h ilman ANC:tä

Puheaika: jopa ~4,5 h ANC päällä, ~5 h ilman ANC:tä

Vesitiiviys: IP57

Hinta: ~249 €

Galaxy Buds4