Venäjä yrittää korvata Starlinkin Wi-Fi-silloilla

Ukrainan puolustusministeriön neuvonantajan Serhii Beskrestnovin mukaan Venäjän joukot ovat alkaneet rakentaa etulinjaan uusia tietoliikennesolmuja korvatakseen käytöstä estettyjä Starlink-päätteitä. Ukrainan koordinoiman ja SpaceX:n kanssa toteutetun whitelist-järjestelmän kerrotaan sallivan vain varmennetut päätelaitteet Ukrainan alueella. Listaamattomat päätelaitteet, mukaan lukien venäläisten käyttämät, katkaistaan verkosta.

Ukrainalaisen droneryhmä havaitsi rintamalohkolla venäläisen tietoliikennetornin, jota käytettiin datan välityssolmuna. Beskrestnovin mukaan kyse ei ollut edes prikaatitason solmusta, mutta sen tuhoaminen voisi romahduttaa tiedonsiirron laajalta rintaman osalta.

Venäjä nojaa nyt erityisesti Wi-Fi-siltaratkaisuihin, jotka perustuvat suoraan näköyhteyteen (line of sight, LoS). Teknisesti kyse on korkeille mastoille asennetuista suunta-antenneista, joilla muodostetaan pisteestä pisteeseen -radiolinkkejä. Tyypillisesti käytetään 5 tai 6 gigahertsin lisensoimattomia taajuuksia ja kapeaa keilaa, jotta saavutetaan kymmenien kilometrien yhteydet.

Ratkaisu voidaan ottaa nopeasti käyttöön, eikä se ole kallis. Sillä on kuitenkin monia heikkouksia. Ensinnäkin silta edellyttää fyysistä näköyhteyttä ja korkeita rakenteita. Tornit ja mastot ovat helposti havaittavia ja siten varsin helposti tuhottavia. Yhden solmun tuhoaminen voi katkaista useita linkkejä.

Starlinkin etu sotilaskäytössä on hajautettu arkkitehtuuri. Yhteys ei riipu yksittäisestä paikallisesta tornista, vaan terminaali kommunikoi suoraan matalalla kiertävien satelliittien kanssa. Tämä tekee verkosta vaikeammin lamautettavan verrattuna maanpäällisiin radiolinkkeihin.

Jos whitelist-järjestelmä todella estää luvattomat päätelaitteet miehitetyillä alueilla, Venäjä joutuu turvautumaan näkyviin ja haavoittuviin maanpäällisiin ratkaisuihin. Se muuttaa tietoliikenteen luonteen: satelliittipohjaisesta hajautetusta verkosta kohti keskitettyjä LoS-solmuja.