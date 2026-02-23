Insta on valittu Telecom Infra Project:n varmennepalvelutoimittajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaisyhtiö rakentaa luottamuskerroksen TIP:n OpenWiFi- ja OpenLAN-arkkitehtuurien ympärille.
Telecom Infra Project on operaattorivetoinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on murtaa suljettuja verkkoratkaisuja ja edistää avoimia, monitoimittajapohjaisia arkkitehtuureja. Järjestön jäsenistöön kuuluu yli 150 organisaatiota, muun muassa suuria teleoperaattoreita ja teknologiayhtiöitä.
TIP:n OpenWiFi on avoimeen lähdekoodiin perustuva Wi-Fi-arkkitehtuuri, jossa eri valmistajien tukiasemat ja hallintajärjestelmät voivat toimia yhdessä. Avoimuus tuo joustavuutta, mutta samalla se nostaa esiin keskeisen kysymyksen: miten laitteiden identiteetti ja luotettavuus varmistetaan ympäristössä, jossa ei ole yhden toimittajan suljettua luottamusmallia.
Insta toimittaa TIP:lle PKI-pohjaisen varmennepalvelun, jonka avulla OpenWiFi-verkkoon liitettävät laitteet saavat kryptografisen identiteetin. Digitaalisten varmenteiden avulla voidaan varmistaa, että verkkoon liitettävä tukiasema on aito ja hyväksytty, että laite kuuluu TIP-ekosysteemiin ja että hallintajärjestelmä voi luottaa laitteeseen ennen käyttöönottoa.
TIP:n mukaan OpenWiFi-ratkaisua on otettu käyttöön jo yli 400 000 tukiasemassa eri puolilla maailmaa. Ratkaisuja käytetään teleoperaattoreiden verkoissa sekä hotelli-, kiinteistö- ja vähittäiskauppaympäristöissä.
Valinta TIP:n varmennepalvelutoimittajaksi nostaa Instan asemaa kansainvälisillä kyberturvamarkkinoilla. Avoimet verkkoarkkitehtuurit ovat yleistymässä erityisesti operaattoriverkoissa, joissa pyritään vähentämään toimittajariippuvuutta ja nopeuttamaan innovointia.