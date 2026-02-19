Fujitsu Limited aikoo automatisoida legacy-järjestelmiensä muutostyöt tekoälyagenteilla. Yhtiö esitteli uuden AI-Driven Software Development Platform -alustan, jonka tavoitteena on hoitaa vaatimusten määrittely, suunnittelu, toteutus ja integraatiotestaus ilman ihmisen jatkuvaa väliintuloa. Käytännössä kyse on ennen kaikkea olemassa olevien järjestelmien ylläpidosta ja lakimuutosten edellyttämistä päivityksistä.
Alusta pohjautuu Fujitsun ja Cohere-yhteistyössä kehitettyyn Takane-kielimalliin sekä agenttipohjaiseen arkkitehtuuriin, jossa useat AI-agentit työskentelevät rinnakkain. Tavoitteena on, että AI ymmärtää suurten ja vuosikymmeniä kehitettyjen järjestelmien rakenteen, dokumentaation ja liiketoimintalogiikan. Fujitsu kutsuu tätä lähestymistapaa nimellä AI-Ready Engineering: järjestelmien hiljainen tieto ja dokumentaatio muokataan AI:lle ymmärrettävään muotoon.
Ensimmäinen konkreettinen käyttökohde on Japanin terveys- ja julkishallinnon ohjelmistot. Fujitsu aikoo päivittää kaikki 67 näihin sektoreihin toimittamaansa ohjelmistopakettia tilikauden 2026 loppuun mennessä. Muutokset liittyvät lainsäädännön tarkistuksiin, kuten lääketaksajärjestelmän uudistuksiin.
Yhtiö kertoo PoC-testissä yhden muutosvaatimuksen toteutuksen lyhentyneen kolmesta henkilökuukaudesta neljään tuntiin. Tätä kuvataan noin satakertaisena tuottavuusparannuksena. Kyse oli kuitenkin yksittäisestä muutoskohteesta, ei koko kehitysprosessin yleisestä mittarista.
Strategisesti hanke on merkittävä. Suuryritysten IT-budjeteista valtaosa kuluu ylläpitoon ja pakollisiin muutostöihin. Jos näitä voidaan automatisoida luotettavasti, vaikutus kohdistuu suoraan SI-liiketoiminnan ansaintamalliin. Fujitsu puhuu siirtymästä henkilökuukausipohjaisesta laskutuksesta asiakasarvopohjaiseen malliin.
Yhtiö aikoo laajentaa alustan käyttöä myös finanssi-, teollisuus- ja vähittäiskauppasektorille. Jos lähestymistapa toimii laajassa mittakaavassa, kyse ei ole vain kehitystyökalusta, vaan yrityksestä rakentaa autonominen ohjelmistojen ylläpito- ja muutoskone legacy-järjestelmille.