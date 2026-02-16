Infineon Technologies ja BMW Group syventävät yhteistyötään BMW:n Neue Klasse -sähköautojen ympärillä. Samalla konkretisoituu, millaiselle puolijohdearkkitehtuurille baijerilaisvalmistajan 800 voltin aikakausi rakentuu.
Neue Klasse on BMW:n ensimmäinen alusta, joka on suunniteltu alusta asti 800 voltin sähköjärjestelmälle. Ensimmäinen tuotantomalli on uusi BMW iX3, joka avaa samalla oven ohjelmistomääritellyille ajoneuvoille eli SDV-arkkitehtuurille BMW:n mallistossa.
Infineonin rooli ei rajoitu yksittäisiin komponentteihin. Yhtiö toimittaa keskeiset mikro-ohjaimet, verkkoratkaisut ja tehonhallintapiirit, joiden varaan koko uusi E/E-arkkitehtuuri rakentuu. Uudessa sähkö-Bemarissa on neljä suurta keskuslaskentayksikköä, joita BMW kutsuu nimellä Superbrains. Yksi niistä, Heart of Joy, vastaa ajodynamiikasta. Se ohjaa kiihdytystä, jarrutusta ja ohjausta yhdestä nopeasta laskentayksiköstä.
Heart of Joyn ytimessä on Infineonin uusin AURIX TC4D -mikro-ohjain. Keskitetty ratkaisu vähentää latenssia ja parantaa reaaliaikaista hallintaa. BMW:n mukaan lopputuloksena on sulavampi ajotuntuma ja tehokkaampi energian talteenotto, mikä kasvattaa toimintamatkaa.
Muut kolme keskusyksikköä vastaavat automaattisesta ajamisesta, infotainmentista ja perustoiminnoista. Ne kytkeytyvät toisiinsa Ethernetin kautta. Infineonin BRIGHTLANE-ratkaisut muodostavat suurinopeuksisen dataverkon, joka mahdollistaa matalan viiveen viestinnän eri järjestelmien välillä. Tämä on välttämätöntä niin ADAS-toiminnoille kuin laajoille ohjelmistopäivityksille verkon yli.
Arkkitehtuurin toinen iso muutos on siirtyminen zonal-rakenteeseen. Kolme Zone Control Unit -yksikköä hallitsee auton sähköisiä alueita. Ratkaisu lyhentää johtosarjaa noin 600 metriä ja tekee siitä noin 30 prosenttia kevyemmän kuin aiemmissa sukupolvissa. Painon ja materiaalien vähentyminen parantaa suoraan energiatehokkuutta ja kustannusrakennetta.
Perinteiset mekaaniset sulakkeet korvataan suurelta osin älykkäillä eFuse-ratkaisuilla. Infineonin PROFET Wire Guard -piirit voivat korvata jopa 150 perinteistä sulaketta yhdessä autossa. Tehonjako muuttuu ohjelmiston ohjaamaksi. Auto voi katkaista tarpeettomat kuluttajat ajon, latauksen tai pysäköinnin aikana. BMW arvioi, että älykäs tehonhallinta voi parantaa kokonaistehokkuutta noin 20 prosenttia.
800 voltin arkkitehtuuri mahdollistaa selvästi aiempaa nopeamman pikalatauksen ja paremman hyötysuhteen voimansiirrossa. Samalla BMW siirtyy kuudennen sukupolven eDrive-teknologiaan ja uusiin sylinterimäisiin akkukennoihin, joiden energiatihentymä on aiempaa suurempi. Tavoitteena on pidempi toimintamatka ja pienemmät häviöt.
Kokonaisuutena Neue Klasse merkitsee BMW:lle enemmän kuin uutta sähköalustaa. Se on siirtymä hajautetuista ECU-järjestelmistä keskitettyyn laskentaan ja ohjelmistomääriteltyyn ajoneuvoon. Puolijohteiden arvo per auto kasvaa, ja järjestelmäarkkitehtuuri nousee keskeiseksi kilpailutekijäksi.