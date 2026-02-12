Microchip Technology on laajentanut autojen kosketusohjainten maXTouch M1 -sarjaa siten, että yhdellä ohjainratkaisulla voidaan kattaa jopa 42 tuuman levyinen, koko kojelaudan mittainen näyttö. Samalla tuoteperheeseen tuotiin ratkaisu myös 2–5 tuuman pienille näytöille.
Suurille näytöille tarkoitettu ATMXT3072M1-HC on suunniteltu jatkuvalle, yhtenäiselle kosketusanturille, joka voi kattaa sekä mittariston että keskikonsolin näytön. Käytännössä tämä tarkoittaa niin sanottua pillar-to-pillar-ratkaisua, jossa koko ohjaamon levyinen OLED-paneeli toimii yhtenä kosketuspintana. Ohjain näkyy pääohjaimelle yhtenä laitteena, eikä erillistä mikro-ohjainta tarvita yhdistämään eri näyttöalueiden kosketuskoordinaatteja.
Teknisesti haaste suurissa, ohuissa OLED- ja microLED-näytöissä on kapasitanssikuorma ja näytön aiheuttama kohina. M1-sarjassa käytetty Smart Mutual -mittausmenetelmä ja uudet algoritmit nostavat kosketuksen signaali–kohinasuhdetta jopa 15 desibelillä aiempiin sukupolviin verrattuna. Tämä on keskeistä etenkin on-cell OLED -rakenteissa, joissa kosketuselektrodit on integroitu suoraan näyttöpaneeliin.
Yhdellä laitteistoratkaisulla voidaan tukea sekä vasemman että oikeanpuoleisen ohjauksen ajoneuvoja. Tämä vähentää OEM-valmistajien tarvetta tehdä erillisiä kosketusratkaisuja eri markkinoille.
Toisessa ääripäässä uusi ATMXT288M1 on suunnattu tilarajoitteisiin sovelluksiin, kuten pieniin lisänäyttöihin ja analogisten mittarien korvaaviin digitaalikelloihin. Sen TFBGA60-kotelo pienentää piirilevyalan tarvetta noin viidenneksellä verrattuna aiempaan pienimpään automotive-luokan maXTouch-ratkaisuun.
Autojen ohjaamot muuttuvat nopeasti ohjelmistopohjaisiksi kokonaisuuksiksi, joissa näyttöpinta kasvaa ja fyysiset painikkeet vähenevät. Kosketusohjain siirtyy samalla yksittäisestä infotainment-komponentista koko ohjaamon keskeiseksi käyttöliittymäalustaksi.
