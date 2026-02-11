Cadence Design Systems on julkistanut uuden agenttipohjaisen tekoälyratkaisun, jonka tavoitteena on automatisoida sirujen etupään suunnittelu ja verifiointi. Uusi työkalu, ChipStack AI Super Agent, tuo EDA-työnkulkuun autonomisesti toimivia tekoälyagentteja, jotka generoivat RTL-koodia, laativat testipenkit ja testaussuunnitelmat, ajavat regressiotestejä sekä analysoivat ja korjaavat havaittuja virheitä.
Cadencen mukaan ratkaisu voi parantaa tuottavuutta jopa kymmenkertaiseksi erityisesti verifioinnissa, joka on jo pitkään ollut sirusuunnittelun pullonkaula. Yhtiön toimitusjohtaja Anirudh Devgan kuvaa ratkaisua osaksi strategiaa, jossa tekoälyä sovelletaan sekä suunnittelutyökaluihin että itse suunnitteluprosessiin.
Kyse ei ole yksittäisestä AI-avustajasta vaan useista “virtuaalisista insinööreistä”, jotka orkestroivat Cadencen omia EDA-työkaluja. Agentit kutsuvat taustalla toimivia optimointi- ja verifiointialustoja, kuten Verisium-ympäristöä ja Cerebrus-suunnitteluoptimointia, sekä hyödyntävät yhtiön JedAI-data-alustaa. Ratkaisu tukee sekä pilvipohjaisia että paikallisesti ajettavia kielimalleja, mukaan lukien NVIDIA:n Nemotron-mallit ja OpenAI:n GPT-mallit.
Ensimmäiset pilotit ovat käynnissä useilla suurilla piiritaloilla, kuten NVIDIA, Qualcomm, Altera ja Tenstorrent. Alteran mukaan verifiointityön määrä on joissakin lohkoissa pienentynyt noin kymmenesosaan aiemmasta, kun taas Tenstorrent raportoi jopa nelinkertaisesta nopeutumisesta formaalissa verifioinnissa kolmen kuukauden evaluoinnin aikana.
Taustalla on sirujen nopeasti kasvava kompleksisuus. Erityisesti AI-kiihdyttimien ja ohjelmisto-ohjattujen järjestelmäpiirien suunnittelu vaatii yhä laajempaa verifiointia, samalla kun kokeneista suunnittelijoista on pulaa. Cadencen mukaan agenttipohjainen lähestymistapa vapauttaa seniorisuunnittelijoita arkkitehtuuritason innovointiin rutiinitehtävien sijaan.
Teknologisesti merkittävää on, että agentti ei korvaa EDA-työkaluja vaan toimii niiden yläpuolisena orkestrointikerroksena. Se tulkitsee spesifikaatioita ja korkean tason kuvauksia, jakaa tehtävät alitehtäviin, kutsuu sopivia työkaluja ja arvioi tuloksia iteratiivisesti. Malli muistuttaa ohjelmistokehityksessä yleistynyttä agenttityönkulkua, mutta nyt sitä sovelletaan RTL- ja verifiointitasolle.