Valokuitu kiinteistön kellarissa ei takaa nopeaa nettiä asunnoissa. Näin on jo nyt. Vuoteen 2030 mentäessä ongelma korostuu entisestään. Kuituoperaattori Valoon taloyhtiömyynnistä vastaava myyntipäällikkö Mikael Kumpulainen muistuttaa, että sisäverkon pullonkaulat on ratkaistava, jotta nopea netti ei jää jumiin jakamoon.
EU:n gigabitti-infrastruktuurisäädöksen eli GIA:n tavoite on, että huippunopeat yhteydet ovat laajasti saatavilla. Kyse ei ole liittymäpakosta vaan rakenteista. Verkkojen rakentamista halutaan nopeuttaa ja pullonkauloja poistaa. Vastuu ei kuitenkaan pääty siihen, että operaattori tuo kuidun talojakamoon. Todellinen rajoite on usein taloyhtiön sisäverkko.
Monessa vanhemmassa kerrostalossa huoneistoihin menee yhä kuparipohjainen puhelinverkko. Se riittää peruskäyttöön, mutta ei gigabitin nopeuksiin. Vaikka taloon tuodaan moderni kuituliittymä, nopeus voi pysähtyä jakamoon.
Uudemmissa rakennuksissa tilanne on parempi. Suomessa määräykset ovat jo pitkään edellyttäneet nopeaa kiinteää sisäverkkoa uudis- ja laajasti saneerattavissa kohteissa. Vanha rakennuskanta on kuitenkin kirjava. Taloyhtiöiden välillä erot ovat suuria.
Gigabitti-infrastruktuurisäädös ei velvoita taloyhtiöitä hankkimaan tietyn nopeuden liittymää. Se ei myöskään määrää saneeraamaan vanhoja sisäverkkoja sellaisenaan. Säädöksen vaikutus on epäsuora.
Rakentamista helpotetaan. Lupamenettelyjä kevennetään. Operaattorien pääsyä kiinteistöihin parannetaan. Samalla markkina liikkuu kohti tilannetta, jossa gigabitin yhteydet ovat oletus. Talot, joissa sisäverkko jää jälkeen, erottuvat edukseen huonolla tavalla.
Yhteyden laatu mitataan päätelaitteella. Jos sisäverkko rajoittaa tai langaton verkko on vanhaa tekniikkaa, nopeus ei toteudu käytännössä. Tämä korostuu kerrostaloissa, joissa useat verkot kilpailevat samoista taajuuksista. Siksi taloyhtiöiden kannalta olennaista ei ole vain operaattoriyhteys, vaan koko ketju jakamosta huoneistoon ja päätelaitteeseen asti.