Protoat Arduinolla? DigiKeyn webinaari voi auttaa

DigiKey ja Arduino järjestävät 12. helmikuuta webinaarin, jossa pureudutaan nopeaan prototypointiin Arduinon uusilla työkaluilla. From board to build: Using UNO Q and App Lab -tilaisuus järjestetään Suomen aikaa klo 17.

Webinaarissa käydään läpi, miten Arduinon UNO Q -alusta ja App Lab toimivat yhdessä. Tavoitteena on nopeuttaa prototypointia, tuoda älyä reunalle ja yksinkertaistaa sovelluskehitystä. Sisältö on suunnattu erityisesti IoT-ratkaisuja, älykkäitä järjestelmiä ja proof-of-concept-projekteja rakentaville kehittäjille.

Pääpuhujana toimii Arduinon tuoteasiantuntija Andrea Richetta. Keskustelua moderoi DigiKeyn IoT- ja langattomien ratkaisujen tuotepäällikkö Chad Dziengel. Ohjelmassa on työnkulkujen esittelyä, käytännön esimerkkejä ja katsaus siihen, miten UNO Q:n ja App Labin yhdistelmä voi lyhentää matkaa ideasta toimivaan prototyyppiin.

DigiKeyn mukaan yhteistyö Arduinon kanssa auttaa suunnittelijoita hyödyntämään alustan monipuolisuutta aiempaa tehokkaammin. Webinaari on avoin kaikille, ja rekisteröityneille osallistujille on tarjolla myös tallenne.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä.