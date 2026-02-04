Insta Group on kasvanut lähes 200 miljoonan euron teknologiakonserniksi 15 peräkkäisen kasvuvuoden aikana. Nyt yhtiö vie seuraavan askeleen ja vahvistaa johtamismalliaan. Konsernille nimitetään oma toimitusjohtaja, ja molemmat suuret liiketoiminta-alueet saavat omat vetäjänsä. Kyse ei ole yhtiön pilkkomisesta, vaan kasvun pakottamasta rakenteellisesta muutoksesta.
Insta Groupin konsernitoimitusjohtajaksi nousee 1.6. alkaen Niklas Mattsson (kuvassa keskellä). Hän palaa tehtävään, jossa toimi jo vuosina 2022–2023. Samalla Insta Advancea johtaa jatkossa toimitusjohtajana Petri Reiman (oikealle), ja Insta Industryn toimitusjohtajaksi nimitetään Aleksi Salmirinne (vasemmalla). Kolmen toimitusjohtajan malli kertoo ennen kaikkea siitä, että Insta on kasvanut pisteeseen, jossa yksi johtamistaso ei enää riitä.
Instan kaksi liiketoiminta-aluetta ovat hyvin erilaisia. Insta Advance keskittyy puolustukseen, turvalliseen ohjelmistokehitykseen ja kyberturvallisuuteen. Insta Industry taas toimii teollisen sähköautomaation ja digitalisaation parissa. Molemmat ovat kasvaneet voimakkaasti. Vuonna 2024 Industryn liikevaihto oli yli 100 miljoonaa euroa ja Advancen 75 miljoonaa euroa. Yhdessä ne muodostavat lähes 200 miljoonan euron konsernin.
Uusi malli siirtää päätöksentekoa lähemmäs liiketoimintaa. Liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat vastaavat nyt suoraan omien yksiköidensä strategiasta, tuloksesta ja kasvusta. Konsernitoimitusjohtajan rooli painottuu kokonaisuuden johtamiseen, omistajayhteyteen ja pitkän aikavälin suuntaan. Tämä on tyypillinen ratkaisu yritykselle, joka on kasvanut keskisuuresta toimijasta monialaiseksi teknologiakonserniksi.
Tiedotteen henkilöuutisten taustalla on selkeä viesti. Instassa uskotaan, että aiemmat strategiset valinnat ovat olleet oikeita. Puolustus, kyberturva ja teollinen automaatio ovat kaikki aloja, joissa kysyntä kasvaa ja investoinnit jatkuvat. Organisaatiota ei muuteta kriisin vuoksi, vaan siksi että kasvu jatkuu.
Instan kehityskaari kertoo hallitusta laajemmasta ilmiöstä suomalaisessa teknologiakentässä. Kun liiketoiminnat kasvavat riittävän suuriksi ja erilaisiksi, johtamista on pakko hajauttaa. Tässä mielessä Instan ratkaisu on pikemminkin seurausta pitkäjänteisestä onnistumisesta kuin yksittäisestä strategisesta käännöksestä.