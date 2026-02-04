Ams OSRAM myy ei-optisen analogi- ja mixed-signal-anturiliiketoimintansa Infineon Technologiesille 570 miljoonan euron käteiskaupalla. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisella neljänneksellä viranomaislupien jälkeen.
Myytävä liiketoiminta kattaa auto-, teollisuus- ja lääketieteen anturit, ja sen liikevaihto oli viime vuonna noin 220–230 miljoonaa euroa. Kaupassa siirtyy myös noin 230 työntekijää sekä tuote- ja IP-oikeudet, tutkimus- ja kehitysosaaminen sekä testaus- ja laboratoriokalustoa.
Ams OSRAM käyttää kauppahinnan taseensa vahvistamiseen. Yhtiön mukaan järjestely laskee velkavipua selvästi ja kasvattaa taloudellista liikkumavaraa. Samalla yhtiö keskittyy strategisesti digitaaliseen fotoniikkaan eli älykkäisiin optisiin puolijohteisiin, joissa valon emissio ja mittaus on yhdistetty laskentaan. Tavoite on kasvaa erityisesti autoteollisuuden, AR-laitteiden, biosensoreiden, robotiikan ja datakeskusten optisten yhteyksien markkinoilla.
Infineonille yritysosto vahvistaa anturiliiketoimintaa ja laajentaa järjestelmätason tarjontaa auto-, teollisuus- ja lääkintäsovelluksissa. Yhtiön mukaan hankinta tukee sen strategiaa yhdistää analogia, anturit, tehonhallinta sekä ohjaus- ja liitettävyysratkaisut yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaupan odotetaan olevan tulosvaikutukseltaan positiivinen heti sen toteuduttua.
Kauppa kuvastaa molempien yhtiöiden selkeää strategista linjanvetoa. Infineon vahvistaa asemaansa laaja-alaisena anturi- ja järjestelmätoimittajana, kun taas ams OSRAM profiloituu entistä puhtaammin digitaalisen fotoniikan erikoisosaajaksi.