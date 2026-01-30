Trian uusin moduuli tuo AI-tehoa suoraan kortille juotettuna

Tria Technologies on julkaissut uuden OSM-LF-IMX95-moduulin, joka tuo tekoälylaskennan suoraan piirilevylle juotettavaan muotoon. Moduuli perustuu NXP i.MX 95 -sovellusprosessoriin ja noudattaa Open Standard Module eli OSM 1.2 -määrittelyä.

45 × 45 millimetrin kokoinen OSM-moduuli on tarkoitettu suoraan SMT-tuotantoon. Perinteisiä SOM-liittimiä ei tarvita. Tämä pienentää rakennetta, parantaa mekaanista luotettavuutta ja laskee kustannuksia suurissa sarjoissa.

i.MX95 tuo moduuliin kuusi Cortex-A55-ydintä, kaksi reaaliaikaydintä sekä integroidun NPU:n, GPU:n ja VPU:n. Tekoäly ja konenäkö ovat osa perusrakennetta. Erillistä AI-kiihdytintä ei tarvita. Moduuli soveltuu esimerkiksi konenäköön, robotiikkaan ja ennakoivaan kunnossapitoon.

Reaaliaikaiset ohjaustehtävät voidaan ajaa Cortex-M7- ja Cortex-M33-ytimillä. Linux ja AI-sovellukset pyörivät A55-ytimissä. Yksi moduuli riittää koko järjestelmään.

Tietoturva on rakennettu suoraan arkkitehtuuriin. i.MX95:n EdgeLock Secure Enclave tukee turvallista käynnistystä, avainten hallintaa, etähallintaa ja OTA-päivityksiä. Tämä vastaa teollisten reunalaitteiden kasvaviin sääntely- ja elinkaarivaatimuksiin.

Muistipuolella moduuli tukee jopa 16 gigatavun LPDDR5-muistia ECC-tuella ja 256 gigatavun eMMC-flashia. Liitännöistä löytyvät muun muassa PCIe Gen3, USB 3.0, Gigabit Ethernet, CAN-FD sekä MIPI-kameraliitännät.

Tria tarjoaa moduulille kehitysalustan ja Yocto-pohjaisen Linux-tuen. Android- ja Windows IoT -tuki on saatavilla pyynnöstä. Tria Technologies kuuluu Avnet-konserniin, mikä tukee pitkää elinkaaren hallintaa ja saatavuutta.

OSM-LF-IMX95 siirtää OSM-moduulit uudelle suorituskykytasolle. Tekoäly on nyt vakio-osa juotettavaa moduulia, ei erillinen lisä.