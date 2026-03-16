Uusi standardi tuo digitaaliset avaimet jokaisen taskuun

Connectivity Standards Alliancen julkaisema Aliro 1.0 -standardi merkitsee, että uusi turvallisen ja yhteentoimivan kulunvalvonnan teollisuusstandardi on valmis tarjoamaan kätevän vaihtoehdon suljetuille, valmistajakohtaisille ratkaisuille.

Teollisuudessa on jo pitkään visioitu aidosti verkottunutta maailmaa, jossa mobiililaitteemme toimivat yleismaailmallisena digitaalisena avaimena ja mahdollistavat sujuvan liikkumisen kodin, työpaikan ja julkisten tilojen välillä. Yleinen mobiililompakko, jossa on voimassa olevat tunnistetiedot, antaisi käyttäjille mahdollisuuden maksaa ostoksia, käyttää avoimia joukkoliikennejärjestelmiä ja avata ovia asuinrakennuksissa, toimistoissa tai esimerkiksi hotelleissa.

Tämän vision toteuttaminen edellyttää yhtenäistä kulunvalvonnan standardia, joka takaa laitteiden yhteentoimivuuden ja täyttää korkeat tietoturvavaatimukset. Näitä tarvitaan erityisesti käyttökohteissa, joissa käyttäjien vaihtuvuus on suurta ja järjestelmä integroidaan monimutkaisiin ekosysteemeihin. Helmikuussa 2026 julkaistu Aliro 1.0 on tärkeä virstanpylväs laitevalmistajille, jotka ovat luvanneet asiakkailleen yhteentoimivia kulunvalvontaratkaisuja ja voivat nyt toimittaa täysin standardoidun toteutuksen.

Uusi teollisuusstandardi – Matterin ja Zigbeen tekijöiltä

Connectivity Standards Alliance (Alliance), joka tunnetaan myös IoT-standardien Matterin ja Zigbeen taustalla olevana teollisuusorganisaationa, julkaisi hiljattain Aliro 1.0:n. Se määrittelee standardoidun tunnisteformaatin sekä turvallisen viestintäprotokollan, jonka avulla älypuhelimet, puettavat laitteet ja älykortit voivat vaihtaa digitaalisia tunnistetietoja turvallisesti kulunvalvontalukijoiden kanssa ja myöntää tai estää pääsyn luotettavasti.

Aliro 1.0:n julkaisu noudattaa tuttua mallia. Samat johtavien mobiilialustojen, puolijohdevalmistajien ja IoT-laitevalmistajien asiantuntijat, jotka ovat luoneet yhtenäisen IoT-ekosysteemin mahdollistaneet standardit, ovat nyt kehittäneet standardin myös kulunvalvontaan. Tavoitteena on varmistaa yhtenäinen toiminta eri laitteiden ja käyttöönottojen välillä.

Aliro Working Groupin jäsenenä STMicroelectronics osallistui standardin kehittämiseen tarjoamalla teknistä osaamista ja sovellusesimerkkejä. Näin varmistettiin, että määritys hyödyntää langattomia yhteystekniikoita, joita käyttäjien älypuhelimet jo tukevat. ST on myös tuonut saataville kehitysresursseja, joiden avulla Aliro-protokollan käyttöönotto ja vaatimustenmukaisuuden testaus on helpompaa.

Aliro 1.0 -määrittelyn lisäksi Alliance julkaisi kattavat testipaketit ja käynnisti vahvan sertifiointiohjelman. Näin laitevalmistajat ja järjestelmäintegraattorit voivat varmistaa yhteentoimivuuden ja tietoturvan jo ennen Aliro-yhteensopivien tuotteiden kaupallistamista.

Viimeaikaiset ilmoitukset mobiilialustojen toimittajilta, puolijohdevalmistajilta ja kulunvalvontalaitteiden valmistajilta – kuten suunnitelmat digitaalisten lompakoiden integraatiosta, Aliro-yhteensopivat referenssiratkaisut ja kaupallistamisaikataulut – osoittavat, että teollisuudessa on laajaa tukea yhteiselle kulunvalvontastandardille.

Yhtenäinen kulunvalvonta, joka tukee useita yhteystekniikoita

Jotta standardi sopisi mahdollisimman monenlaisiin käyttäjälaitteisiin ja käyttökohteisiin – kuten lyhytaikaisiin vuokra-asuntoihin, kaupallisiin tiloihin tai coworking-ympäristöihin – Aliro 1.0 määrittelee siirtokerroksen, joka toimii useiden langattomien teknologioiden päällä:

Near Field Communication (NFC) mahdollistaa turvallisen kulun yhdellä kosketuksella älypuhelimella, puettavalla laitteella tai älykortilla. Tämä kokoonpano sopii erityisesti lähietäisyyden tap-to-unlock -käyttöön.

mahdollistaa turvallisen kulun yhdellä kosketuksella älypuhelimella, puettavalla laitteella tai älykortilla. Tämä kokoonpano sopii erityisesti lähietäisyyden tap-to-unlock -käyttöön. Bluetooth Low Energy (BLE) mahdollistaa pidemmän kantaman yhteyden, jolloin ovi voi avautua automaattisesti käyttäjän lähestyessä jopa noin sadan metrin etäisyydeltä. NFC toimii tällöin luotettavana varavaihtoehtona tilanteissa, joissa käyttäjän laite on offline-tilassa tai signaali on heikko – esimerkiksi pysäköintihalleissa, hisseissä tai suojatuissa asennuksissa.

mahdollistaa pidemmän kantaman yhteyden, jolloin ovi voi avautua automaattisesti käyttäjän lähestyessä jopa noin sadan metrin etäisyydeltä. NFC toimii tällöin luotettavana varavaihtoehtona tilanteissa, joissa käyttäjän laite on offline-tilassa tai signaali on heikko – esimerkiksi pysäköintihalleissa, hisseissä tai suojatuissa asennuksissa. NFC ja Bluetooth LE yhdessä Ultra-Widebandin (UWB) kanssa mahdollistavat tarkan paikannuksen ja hands-free-autentikoinnin.

Aliro 1.0:n tukemat useat kokoonpanot antavat laitevalmistajille joustavuutta suunnitella ratkaisuja todellisiin kulunvalvontatilanteisiin ja erilaisiin asennusympäristöihin samalla kun ekosysteemin yhteentoimivuus säilyy.

Kaikki Aliro-yhteensopivat ratkaisut perustuvat turvalliseen tiedonsiirtoon, joka käyttää asymmetristä avainkryptografiaa. Tämä varmistaa, että jokainen käyttäjälaitteen ja kulunvalvontalukijan välinen tapahtuma on aito, luottamuksellinen ja suojattu esimerkiksi kloonausta tai toistohyökkäyksiä vastaan.

Suurissa IoT-järjestelmissä korkean tietoturvatason varmistamiseksi suositellaan sertifioidun turvallisen mikro-ohjaimen käyttöä. Se suojaa tallennettuja sertifikaatteja ja tunnistetietoja tilanteissa, joissa laitteisto voi altistua fyysiselle manipuloinnille tai etähyökkäyksille.

Mahdollisuus yhdistää standardoidut yhteys- ja tietoturvarakennuspalikat tekee Aliro 1.0:sta käytännöllisen suunnittelumallin insinööreille, jotka kehittävät kulunvalvontalukijoita todellisiin käyttökohteisiin samalla kun ekosysteemin yhteentoimivuus säilyy.

Aliro 1.0 nopeuttaa uusien kulunvalvontalaitteiden käyttöönottoa

Aliro-yhteensopivat lukijat toimivat suoraan käyttäjälaitteiden kanssa, jotka tukevat standardia. Tämä poistaa tarpeen ylläpitää useita eri protokollapinoja ja monimutkaisia integraatioita eri asiakkaille tai alueellisille ekosysteemeille – tekijöitä, jotka usein hidastavat uusien kulunvalvontaratkaisujen käyttöönottoa.

Kun standardi määrittelee tarkasti, miten kulunvalvontalukijat ja käyttäjälaitteet kommunikoivat keskenään, laitevalmistajat saavat yhteisen teknisen perustan, joka ei perustu suljettuihin teknologioihin. Sen sijaan Aliro on teollisuuden tukema viestintäprotokolla, jonka selkeät tekniset vaatimukset kuka tahansa yhteensopiva laite voi toteuttaa.

Kun protokollien sirpaloituminen ja päällekkäiset integraatiot vähenevät, Aliro voi madaltaa markkinoille tulon kynnystä ja nopeuttaa tuotekehitystä. Riittää, että laite suunnitellaan kerran standardin mukaiseksi – sen jälkeen sama ratkaisu voidaan skaalata miljooniin asuin-, toimisto- tai hotellikohteisiin ympäri maailmaa ilman, että turvallisuudesta tai yhteentoimivuudesta tingitään.

ST:llä on jo tuotteita sekä käyttäjälaitteisiin että lukijalaitteisiin, jotka tukevat Aliro 1.0 -standardia.

Laitevalmistajat, jotka haluavat ottaa Aliro 1.0:n käyttöön, voivat tehdä yhteistyötä valitsemansa puolijohdevalmistajan kanssa. Tällöin käyttöön saadaan kaikki Aliro-yhteensopivien kulunvalvontalukijoiden kehittämiseen tarvittava: kilpailukykyinen tietoturva- ja yhteysratkaisujen tuotevalikoima, pitkäaikaiset saatavuuslupaukset, kehitystyökalut ja valmiit ohjelmistokehityspaketit sekä asiantuntijatuki validointi- ja sertifiointiprosessin nopeuttamiseksi.

Kun Aliro siirtyy kaupallisen käyttöönoton vaiheeseen, kulunvalvontalaitteiden valmistajien ja puolijohdeyritysten yhteistyö on keskeisessä roolissa, jotta standardista syntyy käytännössä toimivia, skaalautuvia ja aidosti yhteentoimivia tuotteita.

STMicroelectronicsin Partick Sohnin kirjoittama artikkeli löytyy uudesta ETNdigi-lehdestä.