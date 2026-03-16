Donut Labin VTT-testeistä on jo tullut akkutekniikkaa seuraavien lempiajanvietettä. Tänään yhtiö ei esitellyt uusia testituloksia, vaan demosi sähkömoottoripyörän akun nopeaa latausta. Prätkän akkuna oli Donut Labin kiinteän elektrolyytin 18 kilowattitunnin akku, kertoi toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.
Sähkömoottoripyörien lataus tapahtuu nykyään 1C- tai enimmillään 2C-nopeudella eli täyteen akku latautuu tunnissa tai 30 minuutissa. Donut Labin demossa akkua ladattiin 5C-nopeudella, mikä on alalla ennen kuulumatonta. Lisäksi pitää muistaa, että akku on ilmajäähdytteinen. Siinä on kaksi tuuletinta, jotka työntävät ilmaa jäähdytyslevyihin.
Demon alussa akun varaus oli 9 prosenttia. nopeasti maksimiteho kasvoi hieman yli sadan kilowatin. Latauksen alkaessa akun lämpötila oli noin 20 astetta. 5C-latausnopeudella akkua ladattiin viiden minuutin ajan, jonka aikana kapasiteetti nousi lähes 50 prosenttiin.
70 prosentin kapasiteettiin päästiin hieman yli 9 minuutin latausajalla ja 80 prosenttiin akku latautui 12 minuutissa. Jo aiemmin Vergen moottoripyörä oli markkinoiden nopeimmin latautuva, mutta teknologiajohtaja Ville Piipon mukaan uudet akut latautuvat kolme kertaa nopeammin. – Nopeus kasvaa entisestään, kun kaikki on optimoitu, Piippo kehui.
Edelleen Donut Lab jättää kertomatta lisätietoja akun kemiasta, energiatiheydestä ja luvastusta 100 000 lataussyklin lupauksesta. Seuraava tietopaketti on luvassa ensin viikon maanantaina.