STMicroelectronics tuo konenäön sinne, missä sitä ei ole aiemmin juuri nähty: mikro-ohjainluokkaan. Yhtiön uudet ultramatalatehoiset kuva-anturipiirit mahdollistavat jatkuvasti päällä olevan havainnoinnin ilman raskasta prosessointia tai suurta virrankulutusta.
Uudet VD55G4- ja VD65G4-sensorit on suunniteltu erityisesti pieniin, akkukäyttöisiin laitteisiin, kuten puettaviin laitteisiin, AR/VR-laseihin ja IoT-solmuihin. Keskeinen idea ei ole pelkkä energiatehokkuus, vaan tapa, jolla kuvadataa käsitellään. Anturi tarkkailee ympäristöä jatkuvasti, mutta herättää mikro-ohjaimen vasta, kun näkymässä tapahtuu jotain olennaista.
Tämä niin sanottu detect-and-wake-arkkitehtuuri muuttaa perinteisen konenäön mallia. Sen sijaan että kuvavirtaa syötettäisiin jatkuvasti prosessorille analysoitavaksi, järjestelmä toimii tapahtumapohjaisesti. Lopputuloksena virrankulutus voi pudota jopa kymmenesosaan verrattuna perinteisiin global shutter -sensoreihin.
Teknisesti ratkaisu perustuu pieneen globaalin sulkijan kuvakennoon ja optimoituun rajapintaan, joka toimii suoraan vähävirtaisten mikro-ohjainten kanssa. Sensorit tuottavat valmiiksi esikäsiteltyä, niin sanotusti AI-valmista dataa, jolloin varsinainen analyysi voidaan tehdä kevyemmällä laskennalla ilman erillistä sovellusprosessoria.
Käytännössä tämä avaa oven uudenlaisille always-on -sovelluksille. Puettavissa laitteissa voidaan toteuttaa jatkuvaa läsnäolon tai katseen tunnistusta ilman merkittävää vaikutusta akun kestoon. Älykodin laitteissa ja teollisissa IoT-ratkaisuissa visuaalinen havainnointi voidaan siirtää pilvestä suoraan laitteeseen, mikä pienentää viivettä ja parantaa energiatehokkuutta.
Piirit valmistetaan 300 millimetrin kiekoilla ST:n Crollesin tehtaalla 3D-pinotulla 65/40 nanometrin prosessilla. Kehitystyötä tukee valmis ekosysteemi kehitysalustoista ohjelmistoihin, mikä helpottaa konenäköpohjaisten sovellusten tuomista myös mikro-ohjainpohjaisiin järjestelmiin.