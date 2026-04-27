Puolijohdemarkkina käy nyt poikkeuksellisella logiikalla: komponenteista on pulaa ja toimitusajat venyvät jopa 52 viikkoon, mutta samaan aikaan tekoäly nostaa koko alan historialliseen, yli 60 prosentin kasvuun.
Tutkimuslaitos Omdia on nostanut vuoden 2026 markkinaennusteensa jo 62,7 prosentin kasvuun. Taustalla on ennen kaikkea muistipiirien – erityisesti DRAMin ja NANDin – räjähdysmäinen kysyntä, jota tekoälykuormien kasvu kiihdyttää.
Tilanne on poikkeuksellinen. Perinteisistä muistipiireistä on samanaikaisesti pulaa, koska valmistajat ohjaavat kapasiteettia korkeamman katteen HBM-muisteihin. Tämä tarkoittaa vähemmän volyymia markkinoille, mutta selvästi korkeampia hintoja. Lopputulos on markkina, jossa liikevaihto kasvaa nopeasti, vaikka komponenttien saatavuus heikkenee.
Erityisesti datakeskukset ja hyperskaalaajat ajavat kysyntää. Vuonna 2026 nähdään laaja palvelinpäivityssykli, jossa vanhaa rautaa korvataan AI-työkuormiin sopivilla järjestelmillä. Samalla muistien hinnat nousevat, mikä nostaa koko järjestelmien materiaali- eli BOM-kustannuksia.
Omdian mukaan laskenta ja tallennus kasvavat nopeimmin, jopa 90 prosenttia vuodessa, ylittäen 700 miljardin dollarin markkinan. Kasvu ei kuitenkaan perustu niinkään volyymeihin vaan keskihintojen nousuun. Tämä muistuttaa aiempia muistisyklien huippuja, mutta nyt mittakaava on selvästi laajempi.
Myös kuluttajalaitteissa näkyy sama ilmiö. Älypuhelinten kappalemäärät eivät juuri kasva, mutta laitekohtainen puolijohdearvo nousee, kun AI-ominaisuudet ja muistimäärät lisääntyvät. Sama kehitys näkyy älykelloissa ja muissa puettavissa laitteissa.
Omdia varoittaa kuitenkin, että markkinaan liittyy merkittäviä riskejä. AI-infrastruktuuriin virtaa nyt valtavia investointeja, mutta pitkällä aikavälillä ei ole varmaa, mitkä sovellukset tuottavat riittävän tuoton. Lisäksi geopoliittiset jännitteet, energiakustannukset ja tullit voivat heiluttaa kehitystä.