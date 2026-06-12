Wi-Fi 7 tekee vasta tuloaan Suomeen

Suomessa Wi-Fi 6 on jo yleisin wlan-sukupolvi, mutta Wi-Fi 7 käyttöönotto on vasta alussa. Ooklan Speedtest-mittausten mukaan Wi-Fi 7 osuus suomalaisista Android-laitteilla tehdyistä wlan-mittauksista oli vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia.

Wi-Fi 6 osuus oli Suomessa jo 41,1 prosenttia. Yhdessä Wi-Fi 6 ja Wi-Fi 7 kattoivat siis 44,4 prosenttia suomalaisista Speedtest-näytteistä. Vanhemmista tekniikoista Wi-Fi 5 osuus oli edelleen 38,1 prosenttia ja Wi-Fi 4 17,4 prosenttia.

Luvut kertovat, että suomalaiskodeissa ja yrityksissä wlan-verkot ovat jo siirtymässä uudempiin sukupolviin. Samalla ne kertovat, että varsinainen Wi-Fi 7 -aalto on vielä edessä.

Euroopan kärjessä ovat Sveitsi ja Norja, mutta EU-maista modernin wlanin kärkeen nousevat Alankomaat, Tanska ja Ranska. Alankomaissa Wi-Fi 6 ja Wi-Fi 7 yhteenlaskettu osuus oli Ooklan aineistossa 51,3 prosenttia. Tanskassa vastaava osuus oli 51,0 prosenttia ja Ranskassa 50,4 prosenttia.

Ruotsissa uudemmat wlan-sukupolvet olivat jo hieman Suomea yleisempiä. Ruotsin Wi-Fi 6 ja Wi-Fi 7 yhteisosuus oli 49,6 prosenttia. Suomessa vastaava luku jäi 44,4 prosenttiin.

Wi-Fi 7 osuudessa Ranska erottuu EU-maiden kärjessä. Siellä Wi-Fi 7 osuus mittauksista oli 7,3 prosenttia. Suomessa osuus oli 3,3 prosenttia, Tanskassa 3,4 prosenttia ja Ruotsissa 4,4 prosenttia.

Koko Euroopan tasolla Wi-Fi 7 on yhä varhainen tekniikka. Ooklan mukaan sen osuus eurooppalaisista Speedtest-näytteistä oli vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 prosenttia. Wi-Fi 6 oli noussut 35,2 prosenttiin, mutta Wi-Fi 5 oli edelleen niukasti yleisin sukupolvi 37,1 prosentin osuudella.

Wi-Fi 7 käyttöönottoa hidastaa erityisesti päätelaitteiden ja reitittimien yhteispeli. Uudesta puhelimesta ei ole täyttä hyötyä, jos kotona tai työpaikalla oleva tukiasema tukee vain vanhempia wlan-versioita. Vastaavasti uusi Wi-Fi 7 -reititin ei nosta nopeuksia, jos päätelaite ei tue samaa tekniikkaa.

Toinen keskeinen tekijä on 6 gigahertsin taajuusalue. Wi-Fi 7 toimii myös 2,4 ja 5 gigahertsin taajuuksilla, mutta suurimmat nopeushyödyt syntyvät 6 gigahertsin alueella. Sen avulla Wi-Fi 7 voi käyttää aiempaa leveämpiä kanavia ja vähentää ruuhkaa ympäristöissä, joissa wlan-laitteita on paljon.

Euroopassa 6 gigahertsin käyttö on kuitenkin vielä selvästi jäljessä Pohjois-Amerikkaa. Ooklan mittauksissa 6 gigahertsin osuus eurooppalaisista wlan-näytteistä oli vain 1,6 prosenttia. Pohjois-Amerikassa osuus oli noussut jo 13,8 prosenttiin.

Maailman poikkeus on Singapore. Siellä Wi-Fi 7 osuus Speedtest-näytteistä oli jo 25,1 prosenttia. Taustalla on 10 gigabitin kotilaajakaistojen voimakas markkinointi sekä se, että operaattorit ovat paketoineet Wi-Fi 7 -laitteita nopeimpien liittymien mukaan.

Globaalisti Wi-Fi 7 on silti vielä pieni ilmiö. Ooklan aineistossa sen osuus oli maailmanlaajuisesti 1,8 prosenttia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.