Donut Lab on jatkanut I Donut Believe -videosarjaansa, jossa he avaavat CES-messuilla esitellyn kiinteän elektrolyytin akkutekniikkansa saloja. Tällä viikolla esiteltiin kennon bipolaarisuutta, jonka ansiosta kennon jännite on säädettävissä sovelluksen tarpeen mukaan.
Donut Labin mukaan kyse on yhdestä akkutekniikan Graalin maljasta, jota kaikki tavoittelevat. Teknologiajohtaja Ville Piipon mukaan ongelma on se, että yksi kenno tuottaa vain muutaman voltin jännitteen ja ajoneuvossa tarvotaan satoja. Siksi kennoja ladotaan yhteen, mikä tarkoittaa koteloinnin, liitäntöjen ja johdotusten lisäämistä. Nämä kaikki lisäävät painoa, kustannuksia ja resistanssia.
Kennojen pinoamisen sijaan Donut Labin tekniikalla voidaan kerroksia lisäämällä kasvattaa kennon jännitettä. Saman kotelon sisällä ladotaan sähkökemiallisia kerroksia ja kerrosten välillä oleva elektrolyyttikerros toimiin alla olevan kerroksen anodina ja päällä olevan kerroksen katodina.
Virta kulkee suoraan tämän pinon läpi ja jännite kasvaa kerros kerrokselta. Tätä Piippo demosi mittaamalla kolme samanlaista kennoa, joiden jännitteet olivat 7,80, 4.97 ja 3,30 volttia. Demossa ei kerrottu, kuin monta layeria kunkin jännitteen tuottaminen vaatii.
Tällaista jännitteeltään säädettävää kennoa ei Ville Piipon mukaan voi rakentaa nestemäiseen elektrolyyttiin pohjautuvalla litiumkennolla. Neste tunkeutuu kerrosten väliin, minkä takia ionit kulkeutuvat vääriin paikkoihin. Nestemäisellä elektrolyytillä kerrosten sinetöiminen tiiviiksi olisi niin vaikeaa, että siitä tulee epäkäytännöllistä.
Bipolaarikennoja on tutkittu paljon, mutta nestemäisellä elektrolyytillä on ollut mahdotonta rakentaa kaupallisesti toimivaa ratkaisua. Kiinteän elektrolyytin ansiosta Donut Lab on nyt kaupallistamassa tätä tekniikkaa.
Piippo lupasi lisäksi, että tekniikka tullaan lähitulevaisuudessa verifioimaan riippumaattoman tutkimuslaitoksen tutkimuksissa. Aiemmin yhtiön on käyttänyt VTT:tä todistamaan kennonsa tekniikkaa ja suorituskykyä.
Seuraavaa Donut Labin videota joudutaan odottamaan elokuun puoliväliin. Yhtiö ei ole vieläkään kertonut kennonsa kemiaa eikä sen energiatiheyttä. Toisaalta se on saanut Viron valtiolta rahaa kehittää seuraavan sukupolven donitsimoottoria tulevaisuuden drooniratkaisuihin.