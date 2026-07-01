Teollisuuden ohjausjärjestelmissä ohjlemoitava logiikka on perinteisesti ollut oma fyysinen PLC-laitteensa. Congatecin ja CODESYSin uusi yhteistyö vie kehitystä toiseen suuntaan. Siinä PLC-ohjaus voidaan ajaa virtualisoituna ohjelmistokuormana samalla sulautetulla alustalla muiden teollisuussovellusten kanssa.
Congatec ja CODESYS ovat aloittaneet strategisen yhteistyön, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille virtualisoituja reaaliaikaisia ohjausalustoja niin sanotuille sekakriittisille kuormille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samalla teollisuustietokoneella voidaan ajaa sekä determinististä PLC-ohjausta että esimerkiksi käyttöliittymiä, Linux- tai Windows-sovelluksia, datankeruuta, analytiikkaa tai robotiikan ohjelmistoja.
Ratkaisu yhdistää congatecin aReady.VT-virtualisointiteknologian ja CODESYS Control -ajoympäristön. congatecin conga-zones-hypervisor jakaa sulautetun laskenta-alustan erillisiin vyöhykkeisiin, joissa eri käyttöjärjestelmät ja ohjelmistokuormat toimivat toisistaan eristettyinä. Yhdessä vyöhykkeessä voidaan ajaa CODESYS-pohjaista reaaliaikaista PLC-ohjausta, toisessa yleiskäyttöistä käyttöjärjestelmää.
Ajatus on merkittävä etenkin koneenrakennuksessa ja teollisuusautomaatiossa, joissa ohjaus, HMI, tiedonkeruu, reunalaskenta ja liitettävyys on usein toteutettu erillisillä laitteilla. Kun kuormat yhdistetään samaan rautaan, voidaan pienentää järjestelmän laitemäärää, kaapelointia, energiankulutusta ja ylläpidon monimutkaisuutta. Samalla kriittiset reaaliaikatoiminnot pitää edelleen eristää muista kuormista.
Congatecin mukaan ratkaisu tarjoaa standardirautaan perustuvan tavan ajaa useita käyttöjärjestelmiä ja CODESYS PLCä rinnakkain teollisissa sovelluksissa. Yhtiön toimitusjohtaja Konrad Garhammer korostaa, että tavoitteena on helppo asennettavuus, kustannustehokkuus sekä reaaliaikaisuuden ja eristyksen säilyminen.
CODESYSin teknologiajohtaja Hilmar Panzer näkee ohjausteknologian virtualisoinnin tärkeänä suuntana, kun sulautettujen ohjausalustojen kustannuksia, skaalautuvuutta ja tietoturvaa halutaan parantaa. Yhtiöt esittelivät konseptia jo Embedded World -messuilla, ja yhteistyön tarkoituksena on nyt viedä ratkaisu käytännön toteutuksiin kone- ja laitevalmistajille.