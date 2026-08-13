Sähköautojen ja hybridien tehopuolijohteiden markkina kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Yole Group ennustaa xEV-ajoneuvojen tehosirujen markkinan yltävän 14,5 miljardiin dollariin vuonna 2031. Kasvua kertyy vuosina 2025–2031 keskimäärin 14 prosenttia vuodessa.
Kasvua ajaa ennen kaikkea ajoneuvojen sähköistyminen. Yolen mukaan sähköistetyt autot muodostavat vuonna 2031 jo noin 70 prosenttia maailman kevyiden ajoneuvojen tuotannosta. Täyssähköautoja valmistetaan tuolloin noin 33 miljoonaa kappaletta vuodessa.
Samalla sähköautojen sähköjärjestelmät siirtyvät 400 voltista 800 ja jopa 1000 voltin jännitteisiin. Tämä kasvattaa erityisesti korkeampien jänniteluokkien tehopuolijohteiden kysyntää. Vähintään 1,2 kilovoltin komponenttien markkinan Yole arvioi kasvavan 27,4 prosenttia vuodessa.
Piikarbidi eli SiC hyötyy muutoksesta selvästi. SiC-MOSFETien markkinan ennustetaan kasvavan 21,5 prosenttia vuodessa vuosina 2025–2031. Kasvua vetävät erityisesti Kiinassa valmistettavat täyssähköautot.
Perinteinen pii säilyttää silti vahvan aseman. IGBT-pohjaisten tehomoduulien markkina kasvaa Yolen mukaan vuoteen 2031 mennessä lähes seitsemään miljardiin dollariin. GaN-transistorit kasvavat puolestaan lähes 90 prosentin vuosivauhtia, mutta niiden osuus sähköautojen tehopuolijohteista jää vielä pieneksi.
Markkinan kasvu muuttaa myös toimitusketjuja. Etenkin kiinalaiset autonvalmistajat ottavat vetoinvertterien ja sähköisten akselien tuotantoa omiin käsiinsä. Yolen mukaan Kiina on jo vahva järjestelmissä, komponenttien paketoinnissa ja puolijohdekiekoissa ja kuroo nopeasti umpeen eroa myös varsinaisessa siruvalmistuksessa.