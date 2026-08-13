Tekoälyagentti säästää selvästi HR-tiimin aikaa

Ohjelmistotalo Matrix42:n henkilöstöjohtaja Niina Hovin mukaan tekoälyagenttien hyöty alkaa näkyä jo konkreettisesti HR työmäärässä. Yhtiön omassa käytössä tekoälypohjainen itsepalvelu vähensi HR-tiimille tulevia suoria yhteydenottoja 40 prosenttia ja säästi noin viisi työpäivää kuukaudessa.

Matrix42 julkisti tällä viikolla uuden HR Service Management -ratkaisunsa, jossa generatiivista tekoälyä käytetään paitsi työntekijöiden kysymyksiin vastaamiseen myös varsinaisten työprosessien käynnistämiseen. Hovin mukaan keskeinen ero tavalliseen chatbotiin on siinä, ettei agentti vain ehdota käyttäjälle seuraavaa vaihetta.

– Agentti pystyy suorittamaan itsenäisesti rutiininomaisia työvaiheita, kuten luomaan HR-tikettejä, käynnistämään ennalta määriteltyjä työnkulkuja, ohjaamaan tapauksia oikealle tiimille, keräämään puuttuvia tietoja ja käynnistämään niihin liittyviä HR-, IT- tai käyttöoikeusprosesseja, Hovi kertoo.

Esimerkiksi esihenkilö voi pyytää agenttia käynnistämään uuden työntekijän perehdytyksen tai työntekijän siirron. Agentti kerää tarvittavat tiedot, tunnistaa oikean prosessin, luo pyynnön ja käynnistää siihen liittyvät jatkotoimet. Herkät päätökset jätetään edelleen ihmiselle.

Matrix42 omassa HR-käytössä noin neljä pyyntöä kymmenestä ratkeaa ilman HR-asiantuntijan suoraa osallistumista. Yhtiö kuitenkin korostaa, ettei lukua pidä tulkita autonomisen agentin ratkaisuprosentiksi. Suuri osa tapauksista ratkeaa itsepalveluna, kun työntekijä löytää tarvitsemansa tiedon chatbotin tai Neo-nimisen tekoälyhaun avulla. Käytännössä suorien HR-yhteydenottojen väheneminen on tarkoittanut yhtiön mukaan noin viiden työpäivän säästöä kuukaudessa.

Teknisesti järjestelmä ei kouluta suurta kielimallia uudelleen asiakkaan omalla datalla, vaikka tästä käytetään usein ilmaisua ”koulutetaan yrityksen datalla”. Matrix42 käyttää RAG-menetelmää (retrieval-augmented generation), jossa käyttäjän kysymykseen liittyvä tieto haetaan yrityksen hyväksymistä tietolähteistä ja annetaan kielimallille vastauksen kontekstiksi.

Samaa menetelmää käytetään hallusinaatioiden vähentämiseen. Järjestelmä hakee ensin relevantin lähdeaineiston ja ohjaa kielimallin muodostamaan vastauksen sen perusteella. Vastaukseen voidaan myös liittää lähdeviitteet. Jos riittävän luotettavaa aineistoa ei löydy, järjestelmän pitäisi ilmoittaa, ettei tietoa löytynyt. Hovi muistuttaa kuitenkin, ettei hallusinaatioita voida generatiivisessa tekoälyssä kokonaan poistaa.

Matrix42 ei myöskään sido HR-agenttia yhteen kielimalliin. Asiakas voi käyttää yhtiön omaa avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Matrix42 GenAI -ratkaisua, Azure OpenAI Serviceä, OpenAI malleja tai muita vaihtoehtoja. Myös datan sijoitus voidaan valita asiakkaan vaatimusten mukaan. Pohjoismaisten asiakkaiden data voidaan esimerkiksi sijoittaa Suomeen, ja palvelu voidaan toteuttaa julkisessa tai yksityisessä pilvessä tai asiakkaan omassa ympäristössä.