Viavi Solutions on julkistanut uuden Vertex 6.0 -kanavaemulaattorin, jolla voidaan jäljitellä 6G-signaalin käyttäytymistä todellisissa radio-olosuhteissa laboratoriossa. Yhtiön mukaan kyseessä on ensimmäinen kanavaemulaattori, joka tukee natiivisti uusia 6G-aaltomuotojen vaatimuksia.
Vertex 6.0 tarjoaa 400 megahertsin hetkellisen kaistanleveyden ja toimii jopa 23,6 gigahertsin kantoaaltotaajuuksilla. Tämä mahdollistaa myös 6G kannalta kiinnostavan FR3-taajuusalueen testaamisen. FR3 sijoittuu nykyisten matalampien mobiilitaajuuksien ja millimetriaaltoalueen väliin.
Kanavaemulaattori ei itse generoi 6G-signaalia, vaan jäljittelee signaalin etenemistä lähettimen ja vastaanottimen välillä. Laboratoriossa voidaan näin mallintaa esimerkiksi vaimennusta, monitie-etenemistä, liikettä ja erilaisia MIMO-ympäristöjä ilman kenttätestejä.
Vertex 6.0 tukee FR3-alueella jopa yhden gigahertsin kaistanleveyttä sekä MU-MIMOa vaiheistuksineen. Sekä TDD- että FDD-tekniikoita voidaan emuloida. Yhteen 6U-kokoiseen Vertex-runkoon voidaan liittää 36 RF-porttia ja 256 digitaalista linkkiä, ja kokonaiskaistanleveys yltää 1,6 gigahertsiin.
Viavi yhdistää järjestelmän myös FR3 MIMO -muuntimeensa ja säteenseurantaan. Näin radiokanavasta voidaan rakentaa digitaalinen kaksonen esimerkiksi 6G FR3-, AI-RAN- ja ISAC-testeihin. ISACissa samaa radiojärjestelmää käytetään sekä tietoliikenteeseen että ympäristön havainnointiin.
Vertex 6.0 soveltuu lisäksi Wi-Fi 7 ja tulevan Wi-Fi 8 testaamiseen. Se tukee 320 megahertsin kanavia, 4096-QAM-modulaatiota ja 2x2–8x8 MIMO-kokoonpanoja. Emulointia voidaan käyttää myös satelliitti-, drone-, mesh- sekä sotilas- ja ilmailujärjestelmien radiokanavien mallintamiseen.
Vertex 6.0 on ensimmäinen merkittävä Vertex-päivitys sen jälkeen, kun Viavi osti Spirent Communicationsilta muun muassa kanavaemulointiin liittyvän testausliiketoiminnan.