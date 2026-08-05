Joensuulainen SeeTrue Technologies on kerännyt 2,2 miljoonan euron rahoituskierroksen. Kierrosta johtaa optiikka- ja fotoniikkajätti ZEISSin sijoitusyhtiö ZEISS Ventures. Rahoituksella SeeTrue aikoo kaupallistaa vähävirtaista silmänseuranta-arkkitehtuuriaan älylaseihin, terveydenhuollon optisiin järjestelmiin ja teollisiin sovelluksiin.
Älylasien kehityksen suurimpia teknisiä haasteita on silmänseurannan sovittaminen pieneen ja kevyeen laitteeseen. Järjestelmän pitäisi seurata käyttäjän katsetta tarkasti, mutta se ei saisi kuluttaa paljon energiaa, vaatia raskasta laskentaa tai lisätä lasien painoa.
SeeTrue pyrkii ratkaisemaan ongelman yhdistämällä pienikokoiset sensorit ja sulautetun laskennan yhdeksi järjestelmätason arkkitehtuuriksi. Yhtiön mukaan anatomiaan perustuva mittaus ja dynaaminen sensorilogiikka pienentävät sekä laskentatarvetta että laitteiston kokoa.
Tavoitteena on tuoda silmänseuranta osaksi tulevia XR- ja tekoälylaseja niin, ettei käyttäjä käytännössä huomaa teknologiaa. Katseen avulla laseja voidaan ohjata ilman käsiä, mutta samaa dataa voidaan käyttää myös käyttäjän huomion, vireystilan ja toimintojen seuraamiseen.
– Emme vain paranna silmänseurantaa, vaan pienennämme sen tulevaisuuden puettaviin laitteisiin sopivaksi. Jos XR- ja tekoälylasien halutaan yleistyvän, silmänseurannan täytyy olla käyttäjälle näkymätöntä mutta laitteelle nykyistä tehokkaampaa, sanoo SeeTruen toimitusjohtaja ja perustaja Roman Bednarik.
SeeTruen nykyinen ST ONE -silmänseurantalaite antaa viitteitä yhtiön teknisestä lähestymistavasta. Vain 45 grammaa painava järjestelmä mittaa silmien liikkeitä sadan hertsin taajuudella ja yltää 0,1 asteen toistotarkkuuteen. Käyttäjä tarvitsee vain yhden kalibroinnin, eikä järjestelmää tarvitse kalibroida uudelleen jokaisella käyttökerralla.
Yhtiön mukaan ratkaisu kestää myös lasien liikkumista käyttäjän kasvoilla, mikä on käytännön silmänseurannan keskeisiä ongelmia. Järjestelmä tuottaa muun muassa silmän sijainnin ja suunnan, katsepisteen, pupillin koon sekä tiedot räpäytyksistä ja katseen kiinnittymisestä.
ZEISS Venturesin sijoitusjohtajan Julian Schrothin mukaan SeeTruen teknologia voi tehdä ihmisen ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta aiempaa luontevampaa erityisesti terveydenhuollossa ja ammattilaissovelluksissa.
Rahoituskierrokseen osallistuivat myös Superhero Capital, Redstone Nordicsin hallinnoima North Karelia Growth Fund, yhdysvaltalainen fotoniikka-alan Luminate-kiihdyttämö, Piotr Frasunkiewicz sekä yhtiön aiemmat enkelisijoittajat. SeeTrue aikoo käyttää rahoitusta Joensuun-tiimin kasvattamiseen ja kansainvälisen kaupallistamisen vauhdittamiseen.