Nokian liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä yhdeksän prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta. Kasvun moottoriksi nousivat tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaat, joille suuntautunut myynti yli kaksinkertaistui vuodessa. Samalla Nokia sai näiltä asiakkailta uusia tilauksia 2,8 miljardilla eurolla.
– Strategiamme hyödyntää täysimittaisesti tekoälyn luomia kasvumahdollisuuksia, ja olen tyytyväinen lyhyessä ajassa saavuttamiimme tuloksiin, Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard sanoo.
Nokian huhti–kesäkuun liikevaihto kasvoi kahdeksan prosenttia 4,82 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 18 prosenttia 434 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali 9,0 prosenttiin.
Kasvu tuli erityisesti verkkoinfrastruktuurista, jonka liikevaihto kasvoi 12 prosenttia. Optisten verkkojen myynti kasvoi 20 prosenttia ja IP-verkkojen 16 prosenttia. Hotardin mukaan noin puolet tekoäly- ja pilviasiakkailta saaduista 2,8 miljardin euron tilauksista muuttuu liikevaihdoksi seuraavan 12 kuukauden aikana.
Tekoälyliiketoiminnan kasvu muuttaa Nokian rakennetta tilanteessa, jossa perinteiseltä radioverkkomarkkinalta ei ole odotettavissa merkittävää vetoapua. Hotard arvioi sijoittajapuhelussa RAN-markkinan pysyvän käytännössä ennallaan aina vuoteen 2030 asti. Mobiili-infrastruktuurin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä seitsemän prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta, mutta liikevoitto jäi viime vuoden tasolle 310 miljoonaan euroon.
Optisten verkkojen kasvua rajoittaa nyt komponenttien saatavuus. Hotardin mukaan pula koskee koko toimialaa. Nokia on kasvattanut varastojaan ja pyrkii toimimaan saatavuuden varmistamisessa ennakoivammin kuin yksi tai kaksi vuotta sitten.
Nokia yrittää tuoda tekoälyn myös operaattorien radioverkkoihin. Yhtiö on demonstroinut Vodafonen kanssa tekoälyyn perustuvaa verkkoviipalointia ja julkisti viime viikolla kaupallisen AI-RAN-alustansa. Nokian mukaan tekoälypohjainen radioverkon ohjaus voi yli kaksinkertaistaa nykyisten taajuuksien kapasiteetin vuoteen 2028 mennessä.
Raportoitu liiketulos jäi 50 miljoonaa euroa tappiolle nopeutettujen uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Nokia arvioi uudelleenjärjestelykulujen nousevan tänä vuonna 800 miljoonaan euroon. Uusia toimia toteutetaan pääasiassa Euroopassa.
Nokia pitää koko vuoden operatiiviset näkymänsä ennallaan. Yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoittonsa asettuvan 2,1–2,6 miljardiin euroon ja hieman vaihteluvälin keskikohdan yläpuolelle.