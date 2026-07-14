Joko tämä piiri tekee Teslasta täysautomaattisen?

Tesla on saanut valmiiksi seuraavan sukupolven AI5-tekoälyprosessorinsa suunnittelun. Piirin on määrä antaa yhtiön tuleville autoille moninkertaisesti nykyistä enemmän laskentatehoa, mutta yksin se ei tee Teslasta autonomista. AI5 voi kuitenkin poistaa robottiauton tieltä yhden keskeisen esteen, eli auton oman tietokoneen rajallisen suorituskyvyn.

Tesla ei ole vielä varsinaisesti esitellyt AI5-piiriä, mutta yhtiö julkaisi siitä ensimmäisen kuvan huhtikuun osavuosikatsauksessaan. Tesla ilmoitti samalla saaneensa piirin lopullisen suunnittelun valmiiksi. Elon Musk on tämän jälkeen jakanut kuvia valmiiksi koteloidusta prosessorimoduulista ja kertonut AI5:n tulevan autojen lisäksi Optimus-robottien ja Teslan tekoälylaskennan käyttöön.

AI5 on Teslan oma inferenssiprosessori, joka suorittaa autossa kameroiden kuvadatan tulkinnan sekä ajopäätöksiä tekevän neuroverkon laskennan. Nykyisissä uusissa Tesloissa vastaava tehtävä kuuluu AI4- eli Hardware 4 -järjestelmälle.

AI5:n tarkkoja teknisiä tietoja Tesla ei ole julkaissut. Epävirallisissa tiedoissa suorituskyvyksi on arvioitu 2 000–2 500 TOPSia ja muistimääräksi jopa 144 gigatavua. Kuvissa prosessorin ympärillä näkyy 12 kappaletta SK hynixin muistipiiriä. Jos kyseessä ovat arvioiden mukaisesti GDDR6- tai GDDR7-muistit ja 384-bittinen muistiväylä, kaistanleveys olisi noin 768–1536 gigatavua sekunnissa. Myös 800 watin huipputehosta ja normaalikäytössä 150–250 wattiin laskevasta kulutuksesta on esitetty tietoja, mutta Tesla ei ole vahvistanut näitä lukuja.

Musk on väittänyt AI5:n olevan joillakin mittareilla jopa 40 kertaa AI4:ää tehokkaampi. Väitteeseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, sillä Tesla ei ole kertonut, mitä laskentatarkkuutta, neuroverkkoa tai muuta mittaria vertailussa käytetään. TOPS-luvutkaan eivät mahdollista suoraa vertailua esimerkiksi Nvidian Hopper- tai Blackwell-kiihdyttimiin, vaikka tällaisia rinnastuksia on sosiaalisessa mediassa esitetty.

Valmistus hajautetaan TSMC:lle ja Samsungille. Muskin mukaan valmistajat toteuttavat samasta arkkitehtuurista hieman erilaiset fyysiset versiot, mutta Teslan ohjelmiston pitäisi toimia molemmilla samalla tavalla. Samsungin version on määrä valmistua yhtiön Taylorin tehtaalla Texasissa 2 nanometrin prosessilla. TSMC:n on aiemmin kerrottu aloittavan AI5:n valmistuksen Taiwanissa ja siirtävän sitä myöhemmin Arizonaan, mutta Teslan TSMC-version tarkkaa prosessisolmua ei ole virallisesti vahvistettu. Näin ollen väite siitä, että molemmat versiot valmistettaisiin heti 2 nanometrillä, on vielä liian pitkälle menevä.

Lisälaskentateho antaa Teslalle mahdollisuuden käyttää suurempia neuroverkkoja, käsitellä pidempiä kuvasarjoja ja tehdä päätöksiä pienemmällä viiveellä. Se voi myös auttaa vaikeissa poikkeustilanteissa. Teslan mukaan sen uusin FSD-ohjelmisto on jo pienentänyt päättelyviivettä jopa 20 prosenttia, mutta nykyinen FSD on edelleen valvottu kuljettajaa avustava järjestelmä eikä tee autosta autonomista.

AI5:n näytekappaleita ja pieniä tuotantomääriä voidaan saada vuoden 2026 aikana, mutta laajamittaisen valmistuksen on arvioitu käynnistyvän vasta vuonna 2027. Piiri saattaa lopulta mahdollistaa Teslan täysautomaattisen ajamisen vaatiman laskennan. Sen jälkeen yhtiö ei kuitenkaan voi enää vedota raudan puutteeseen – näyttövelvollisuus siirtyy kokonaan ohjelmistolle.