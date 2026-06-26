Windows 10 virallinen tuki päättyi 14. lokakuuta 2025, mutta miljoonille vanhoille pc-koneille annettiin vielä lisäaikaa. Microsoftin kuluttajille suunnattu Extended Security Updates eli ESU-ohjelma tarjoaa Windows 10 -laitteille kriittiset ja tärkeät tietoturvapäivitykset 12. lokakuuta 2027 asti.
Kyse ei ole Windows 10 varsinaisesta jatkokehityksestä. ESU ei tuo uusia ominaisuuksia, parannuksia, yleisiä virheenkorjauksia eikä teknistä tukea. Se paikkaa vain tietoturva-aukkoja laitteissa, joissa on Windows 10 version 22H2 Home-, Professional-, Pro Education- tai Workstations-versio.
Kuluttajalle ohjelma voi silti olla merkittävä. Monet Windows 10 -koneet toimivat edelleen hyvin, mutta eivät täytä Windows 11 laitevaatimuksia. ESU antaa näille koneille lisäaikaa ilman välitöntä pakkoa vaihtaa tietokonetta.
Ohjelmaan voi liittyä Windows Updaten kautta. Microsoft-tili vaaditaan rekisteröintiin, ja sama lisenssi voidaan liittää enintään kymmeneen laitteeseen. Microsoft tarjoaa rekisteröintiin useita vaihtoehtoja: asetusten synkronointi ilman lisämaksua, 1000 Microsoft Rewards -pistettä tai 30 dollarin kertamaksu paikallisena valuuttavastineena.
Yrityskäyttöön kuluttajien ESU-ohjelmaa ei ole tarkoitettu. Se ei koske esimerkiksi toimialueeseen tai Microsoft Entraan liitettyjä laitteita eikä MDM-hallinnassa olevia koneita. Yrityksille Microsoftilla on erillinen kaupallinen ESU-ohjelma.
Käytännössä Windows 10 ei siis kuollut vielä lokakuussa 2025. Se siirtyi ylläpitotilaan, jossa käyttöjärjestelmä saa vain välttämättömät tietoturvapäivitykset. Pysyvää vaihtoehtoa Windows 11:lle uusi järjestelykään ei tuo.