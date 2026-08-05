Samsungin ja Kioxian julkistamat ensimmäiset UFS 5.0 -flashmuistit kertovat, että mobiiliteollisuus valmistautuu seuraavaan vaiheeseen laitteessa ajettavassa tekoälyssä. Uusi muististandardi lähes kaksinkertaistaa tiedonsiirtonopeuden aiempaan sukupolveen verrattuna ja poistaa yhden keskeisistä pullonkauloista suurten kielimallien suorittamisessa suoraan päätelaitteessa.
Vielä muutama vuosi sitten mobiililaitteiden tekoälykehityksessä huomio kohdistui lähes yksinomaan järjestelmäpiirien NPU-laskentayksiköihin. Niiden suorituskyky onkin kasvanut nopeasti, mutta samalla myös tekoälymallit ovat kasvaneet niin suuriksi, että pelkkä laskentateho ei enää riitä. Jotta suuret kielimallit ja multimodaaliset AI-sovellukset toimisivat sujuvasti, data on saatava siirrettyä tallennusmuistista prosessorille huomattavasti nykyistä nopeammin.
Tähän tarpeeseen vastaa JEDECin uusi UFS 5.0 -standardi. Samsung esitteli kesäkuussa alan ensimmäisen UFS 5.0 -ratkaisunsa, jonka sekventiaalinen lukunopeus yltää 10,8 gigatavuun sekunnissa ja kirjoitusnopeus 9,5 gigatavuun sekunnissa. Samalla yhtiö kertoo parantaneensa energiatehokkuutta yli 40 prosenttia aiempaan UFS 4.1 -ratkaisuunsa verrattuna. Massatuotannon on määrä käynnistyä tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Heinäkuun lopussa myös Kioxia julkisti oman UFS 5.0 -tuoteperheensä. Yhtiön mukaan tähän asti juuri tallennusmuistin lukunopeus on alkanut rajoittaa yhä kehittyneempien paikallisten tekoälymallien suorituskykyä. Uudet muistipiirit tarjoavat jopa 10 gigatavun sekventiaalisen lukunopeuden ja on suunniteltu erityisesti AI-puhelimiin, mutta myös tabletteihin, XR-laitteisiin, robotiikkaan, älykameroihin ja teollisiin reunalaitteisiin.
Yhteistä molemmille julkistuksille on viesti siitä, että tallennusmuisti ei ole enää pelkkä datavarasto. Kun tekoäly siirtyy yhä enemmän pilvestä päätelaitteisiin, muistista tulee osa varsinaista AI-infrastruktuuria. Suuret kielimallit, multimodaalinen tekoäly ja jatkuvasti taustalla toimivat AI-agentit tarvitsevat nopean yhteyden tallennuksen ja laskentayksiköiden välille, jotta vasteajat pysyvät lyhyinä ja virrankulutus kurissa.
UFS 5.0 merkitys näkynee ensimmäisenä vuoden 2027 lippulaivapuhelimissa, mutta sama kehitys ulottuu nopeasti myös muihin reunalaitteisiin. Kun muistien suorituskyky ja energiatehokkuus paranevat, yhä suurempi osa tekoälystä voidaan ajaa paikallisesti ilman jatkuvaa pilviyhteyttä. Tämä parantaa sekä käyttökokemusta että tietosuojaa – ja tekee tallennusmuistista yhden mobiiliaikakauden tärkeimmistä AI-komponenteista.