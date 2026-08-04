Kioxia on esitellyt ensimmäiset PCIe 6.0 -väylää hyödyntävät yritysluokan SSD-levynsä. Uutuus ei tähtää tavallisiin palvelimiin vaan tekoälyklustereihin, joissa nopea flash-muisti toimii GPU-muistin jatkeena suurten kielimallien ajossa.
Kioxian uusi CM10-sarja on yhtiön ensimmäinen PCIe 6.0 -liitäntää hyödyntävä yritys-SSD. Se perustuu valmistajan uusimpaan 332-kerroksiseen BiCS FLASH -muistiin ja on suunniteltu erityisesti tekoälyn päättelyyn (AI inference) sekä niin sanottuun context caching -käyttöön, jossa valtavat kielimallien tarvitsevat tietomäärät pidetään mahdollisimman lähellä GPU-laskentaa.
Yksi uutuuden tärkeimmistä ominaisuuksista on tuki Nvidian CMX-arkkitehtuurille. Siinä erittäin nopeita NVMe-SSD-levyjä käytetään laajentamaan GPU-muistin kapasiteettia, jolloin yhä suuremmat tekoälymallit voidaan ajaa ilman, että kaikki data mahtuu HBM-muistiin. Flash-muistista onkin tulossa yhä tärkeämpi osa AI-palvelimien muistihierarkiaa.
Suorituskyky kasvaa selvästi edelliseen CM9-sukupolveen verrattuna. Kioxian mukaan peräkkäislukunopeus paranee jopa 92 prosenttia ja satunnaisluku 85 prosenttia. Samalla myös energiankulutus suhteessa suorituskykyyn pienenee.
AI-palvelimien kasvava tehotiheys näkyy myös jäähdytyksessä. CM10 on Kioxian ensimmäinen SSD-sarja, joka tukee suoraan kylmälevyyn perustuvaa nestejäähdytystä (direct cold plate cooling). Nestejäähdytys on yleistymässä nopeasti datakeskuksissa, joissa myös SSD-levyt alkavat muodostaa merkittävän lämpökuorman.
Sarja tukee PCIe 6.0- ja NVMe 2.1 -standardeja sekä Open Compute Projectin uusimpia määrityksiä. Levyjä tulee 1,6–61,44 teratavun kapasiteeteissa sekä 1 DWPD- että 3 DWPD -kestävyysluokissa. Tietoturvapuolella tarjolla ovat muun muassa itseään salaavat SED-mallit sekä CNSA 2.0 -suositusten mukaiset post-kvanttikryptografiaratkaisut.
CM10-sarja on parhaillaan valittujen asiakkaiden arvioitavana. Laajemmin uutuus esitellään tällä viikolla Santa Clarassa järjestettävässä Future of Memory and Storage -tapahtumassa.