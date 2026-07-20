Infineon yhdistää tarkkaan paikannukseen käytettävän UWB-radion ja läsnäolotunnistuksen samalle piirille. Uusi AIROC TSL100 voi esimerkiksi avata auton, päätellä käyttäjän olevan auton sisä- tai ulkopuolella sekä tunnistaa matkustajan, jalan liikkeen tai tunkeutujan ilman erillistä anturijärjestelmää.
TSL100 on Infineonin ensimmäinen UWB-tuoteperhe. Yhtiön mukaan samaa radiosignaalia voidaan käyttää sekä laitteiden välisen etäisyyden mittaamiseen että ympäristön ja siinä tapahtuvien liikkeiden havainnointiin.
Yhdistelmä sopii erityisesti autojen digitaalisiin avaimiin. Järjestelmä voi määrittää, lähestyykö puhelinta tai avaimenperää kantava käyttäjä autoa, millä puolella autoa hän on ja onko laite lopulta auton sisällä vai sen ulkopuolella.
Samaa piiriä voidaan käyttää matkustamon läsnäolotunnistukseen, jalan liikkeellä avattavan takaluukun ohjaukseen ja tunkeutumisen havaitsemiseen. Infineonin mukaan integrointi voi poistaa erillisen läsnäoloa tunnistavan anturialijärjestelmän ja yksinkertaistaa auton elektroniikkaa.
Autokäyttöön tarkoitettu TSL111A täyttää AEC-Q100-vaatimukset. Kuluttaja- ja teollisuussovelluksiin suunnattu TSL111C soveltuu esimerkiksi rakennusten kulunvalvontaan, tavaroiden paikantamiseen, kosketuksettomaan maksamiseen ja sisätilanavigointiin.
UWB-yhteyden on toimittava myös silloin, kun puhelin tai avain on esimerkiksi käyttäjän takataskussa eikä laitteiden välillä ole suoraa radioyhteyttä. Infineon kertoo piirin kykenevän todentamaan suoran radiosignaalin, vaikka se olisi jopa 100 000 kertaa heikompi kuin ympäristöstä heijastuneet signaalit. Tätä hyödynnetään myös välityshyökkäysten torjunnassa.
Infineonin mukaan kolikkoparistolla toimiva avaimenperä voi saavuttaa yli kahden vuoden käyttöajan CCC Digital Key -etäisyysmittauksessa. Erillinen virransäästötila pienentää virrankulutusta vielä yli 50 prosenttia.
TSL100 tukee CCC-, FiRa- ja Aliro-yhteenliittymien määrittelyjä. Piiriperhe on lisäksi suunniteltu laajennettavaksi tulevaan IEEE 802.15.4ab -standardiin. Ensimmäiset kehityspaketit ovat saatavilla Infineonilta pyynnöstä.