DRAM- ja NAND-muistien kallistuminen alkaa muuttaa älypuhelinmarkkinaa. Omdian mukaan alle 400 dollarin puhelinten toimitukset putoavat tänä vuonna yli 22 prosenttia, kun muistin osuus laitteen materiaalikustannuksista on noussut paikoin lähes kohtuuttomaksi.
Omdian tuoreen analyysin mukaan muistin osuus puhelimen materiaalikustannuksista on lähes kaksinkertaistunut vajaassa puolessa vuodessa. Alle 99 dollarin puhelimissa muistin osuus oli vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä jo 64 prosenttia materiaalikustannuksista. 100–400 dollarin hintaluokissa osuus oli 59 prosenttia. Kalliimmissa yli 800 dollarin puhelimissa muistin osuus hinnasta on enää neljänneksen.
Vertailu kertoo muutoksen rajun nopeuden. Vielä vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä muistin osuus alle 400 dollarin puhelimissa liikkui noin 31–33 prosentissa. Nyt sama komponenttiryhmä vie käytännössä suurimman osan halpamallien kustannusrakenteesta.
Omdian pääanalyytikko Zaker Lin mukaan tilanne pahenee, jos muistien hinnat jatkavat nousuaan. Valmistajat voivat yrittää kompensoida nousua halvemmilla näytöillä, antureilla ja RF-komponenteilla, mutta edullisissa puhelimissa säästövara on jo valmiiksi hyvin pieni. Tämän vuoksi esimerkiksi Transsionin, Oppon, vivon, Honorin ja Xiaomin kaltaiset valmistajat joutuvat nostamaan hintoja tai vetäytymään halvimmista malleista.
Ongelma on, että juuri halpapuhelinten ostajat ovat herkimpiä hinnankorotuksille. Kun myyntihinta nousee, kysyntä heikkenee nopeasti. Omdia ennustaakin koko älypuhelinmarkkinan supistuvan vuonna 2026 noin 12 prosenttia, mutta pudotus keskittyy ennen kaikkea alle 400 dollarin malleihin.
Yli 400 dollarin puhelimissa tilanne on toinen. Niiden toimitusten arvioidaan kasvavan tänä vuonna 5,7 prosenttia. Kalliimmissa malleissa valmistajilla on enemmän liikkumavaraa. Näytöissä voidaan palata LTPO-paneeleista edullisempiin LTPS OLED -ratkaisuihin, kameramoduuleja voidaan yksinkertaistaa ja järjestelmäpiirissä voidaan käyttää edellisen sukupolven alustaa.
Muistien kallistuminen ei siis osu kaikkiin puhelimiin samalla tavalla. Premium-mallissa muisti on vain yksi kallis osa muiden joukossa. Halpapuhelimessa se uhkaa muuttua koko tuotteen taloudelliseksi ongelmaksi.